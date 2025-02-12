Revolut начинает работу в Украине: что это такое и как работает новый сервис

Приложение Revolut в смартфоне. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Британская финтех-компания Revolut сообщила о старте своей деятельности в Украине. Теперь украинцы могут открыть европейский счет в Revolut и пользоваться широким спектром услуг необанка. Приложение, которое уже насчитывает более 50 миллионов пользователей по всему миру, официально вышло на украинский рынок и предлагает пользователям эксклюзивную дебетовую карту Clear Sky.

Новини.LIVE рассказывают, что такое Revolut, как работает новый для Украины сервис и станет ли он конкурентом Monobank.

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Revolut в Украине

Во вторник, 11 февраля, британская финтех-компания Revolut объявила о старте своей деятельности в Украине. Начиная с этого дня, украинцы могут открыть европейский счет в Revolut и получить доступ к ряду услуг, включая мгновенные и бесплатные переводы между пользователями программы.

Revolut также сообщила, что предлагает выгодные тарифы, позволяя владельцам счетов переводить, обменивать и тратить средства в более чем 30 валютах по всему миру без высоких комиссий.

Кроме того, Revolut стал первым иностранным банком, который интегрировал возможность идентификации пользователей через платформу "Дія". При регистрации в Revolut вы будете перенаправлены в приложение "Дія". Там нужно подтвердить отправку копии цифровой ID-карты или загранпаспорта. Для этого необходимо иметь активированный "Дія.Підпис" и пройти быструю фотопроверку.

Также украинская команда дизайнеров Revolut разработала дебетовую карту VISA под названием Clear Sky ("Чистое небо"). Пользователи из Великобритании и стран Европейской экономической зоны смогут получить эту карту за символическое пожертвование в размере 5 фунтов стерлингов (или эквивалент в евро), тогда как для клиентов в Украине карта Clear Sky будет доступна бесплатно.

"Мы представляем сервис в Украине. Чтобы отпраздновать это событие, мы запускаем специальную дебетовую карту Clear Sky", — отметили в пресс-службе компании.

Карта Clear Sky. Фото: пресс-служба Revolut

Что такое Revolut

Revolut — это глобальное финансовое приложение и финтех-компания, которая называет себя "альтернативой цифровому банкингу". Она была основана в июле 2015 года российско-британским предпринимателем и бывшим трейдером Lehman Brothers и Credit Suisse Николаем Сторонским и украинским миллиардером Владом Яценко, который ранее разрабатывал финансовые системы для инвестиционных банков.

Сначала Revolut представляла собой предоплаченную карту и мобильное приложение, позволяющие путешественникам выгодно обменивать валюту. Идея создания сервиса возникла из разочарования Сторонского в существующих в то время продуктах обмена валют. С тех пор компания значительно расширила спектр своих услуг. Сегодня у Revolut более 50 миллионов клиентов по всему миру.

Как работает Revolut

В отличие от традиционных банков, Revolut позволяет открыть счет без лишней бумажной волокиты. Управление счетом осуществляется через мобильное приложение, которое можно бесплатно скачать на смартфон. Функциональность Revolut разработана так, чтобы упростить повседневные финансовые операции и сделать поездки за границу максимально комфортными при работе с различными валютами.

Финансовые учреждения, которые работают по такому принципу называют необанками. Украинским пользователям уже знаком такой подход к банкингу. По таким принципам в Украине работает Monobank.

Клиенты Revolut могут оплачивать покупки с помощью Google Pay или Apple Pay, бесконтактных платежей и традиционных банковских терминалов. Кроме того, у Revolut есть приложение для Apple Watch, позволяющее получать уведомления прямо на экран смарт-часов.

Одной из полезных функций Revolut также является поддержка eSIM. Благодаря этому пользователи могут мгновенно подключаться к мобильному интернету в более чем 100 странах.

Также сервис ввел так называемые RevPoints — первую общеевропейскую программу лояльности для дебетовых карт. Она позволяет накапливать бонусные баллы, которые можно обменивать на различные туристические привилегии, такие как скидки на авиабилеты, проживание и многое другое.

Что умеет Revolut

Revolut предлагает современные решения для управления финансами. В приложении представлена аналитика и достаточно широкий дополнительный функционал.

Контроль расходов: пользователи получают еженедельную аналитику расходов с автоматической категоризацией, могут устанавливать бюджет и получать мгновенные уведомления о транзакциях. Функция управления подписками помогает отслеживать и отменять ненужные платежи.

Вознаграждения и кэшбек: за каждую покупку начисляются RevPoints, которые можно обменивать на премиальные услуги, включая проживание и перелеты. Программа Rewards предоставляет кэшбек от эксклюзивных партнеров. Пользователи также могут получать проценты от своих сбережений.

Международные операции: Revolut позволяет переводить деньги в более чем 30 валютах по реальному курсу и совершать покупки за рубежом без скрытых комиссий.

Удобство и безопасность: функции округления сдачи, получение зарплаты на день раньше, виртуальная карта и интеграция с Apple Pay и Google Pay.

Также Revolut поддерживает технологию Open Banking, что позволяет пользователям подключать счета из других банков и управлять всеми финансами в одном приложении. В Revolut также можно инвестировать в акции и криптовалюту.

Критика Revolut

Ранее сооснователь Monobank Олег Гороховский критиковал качество сервиса Revolut, назвав его "адской фигней". Он отметил, что практически не пользовался приложением, а остаток на его счету не превышал 15 000 евро.

Несмотря на это, как сообщил Гороховский, Revolut четыре раза спрашивал у него источники происхождения средств, трижды просил актуализировать документы и заблокировал его счет с остатком 1 900 евро.

Гороховский также рассказал, что когда он обращался в чат поддержки, чтобы узнать, когда счет будет разблокирован, после общения с ботом его переключали на сотрудника, который обещал быстро разобраться, затем переключал на следующего, и в результате все исчезали.

"Это очень смешно. Говорят они стоят 33 млрд. Но я не дал бы за них и ломаного гроша", — добавил сооснователь Monobank.

Теперь Revolut вышел на украинский рынок и будет напрямую конкурировать с Monobank и бороться за доверие пользователей. Британскому необанку придется непросто, ведь Monobank в Украине имеет более чем 9 млн клиентов.

Напомним, недавно в приложении Monobank появилось полезное обновление. Оно позволяет ускорить процесс авторизации пользователей благодаря привязке к персональной учетной записи Apple.

Тем временем клиенты "ПриватБанка" жалуются на возможные незаконные списания средств с кредитных лимитов без предварительного уведомления, а также на начисление процентов по этим списаниям. Один из таких случаев произошел с украинкой, у которой мошенники похитили более 27 тыс. грн с ее банковского счета.