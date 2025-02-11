Revolut в Україні: реєстрація через "Дію", переваги та можливості

Карта Clear Sky. Фото: Revolut/Facebook

Британська фінтех-компанія Revolut офіційно оголосила про запуск в Україні — реєстрація доступна через "Дію". Тепер громадяни України можуть відкрити європейський банківський рахунок без необхідності виїзду за кордон.

Як повідомляється на сторінці Revolut у Facebook, щоб відсвяткувати офіційний запуск в Україні випущено спеціальну дебетову картку Clear Sky.

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Початок повноцінної роботи британського нео-банку підтвердила і "Дія". Адже Revolut став першим серед іноземних банків, який інтегрував шеринг документів через "Дію" для ідентифікації користувачів. Завдяки цьому процес створення облікового запису займає лише кілька хвилин.

Як зареєструватися в Revolut через "Дію"

Щоб почати користуватися Revolut, достатньо виконати кілька простих кроків:

Завантажити застосунок Revolut на смартфон.

Під час реєстрації обрати варіант ідентифікації через "Дію".

Підтвердити надсилання копії цифрової ID-картки або закордонного паспорта.

Активувати "Дія.Підпис" та пройти фотоперевірку.

Після успішної реєстрації користувачі отримують доступ до міжнародних грошових переказів без комісій між клієнтами Revolut, обміну валют за вигідним курсом та цифрового банкінгу світового рівня.

Які фінансові можливості відкриває Revolut для українців

Revolut пропонує широкий спектр послуг, які роблять фінансові операції швидкими, зручними та безпечними:

Міжнародні перекази без комісій між клієнтами Revolut.

Обмін понад 30 валют за міжбанківським курсом.

Європейський банківський рахунок, що спрощує отримання грошей з-за кордону.

Зручні платежі за допомогою мобільного застосунку та фізичної картки.

Інвестиції у криптовалюту та дорогоцінні метали прямо в додатку.

Спеціальна картка Clear Sky — символ підтримки України

Разом із запуском в Україні Revolut випустив українську дебетову картку "Чисте небо". Вона виконана у патріотичному синьо-жовтому дизайні та доступна українцям безплатно.

Клієнти з Великої Британії та ЄС можуть отримати картку за благодійну пожертву від 5 фунтів або євро. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку вимушених переселенців через UK for UNHCR.

Як українці вже використовують Revolut

З моменту початку повномасштабної війни Revolut став одним із основних фінансових інструментів для українців за кордоном.

З 2022 року через Revolut в Україну було переказано понад 1 млрд євро. Найактивніше гроші надходять з Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Польщі та Нідерландів.

Крім того, компанія активно розвиває свої послуги для українських користувачів. Так, наприкінці 2024 року Revolut представив бета-версію застосунку українською мовою, що значно полегшує його використання.

Як повідомлялось, "Дія" продовжує розвиватися — одне з останніх оновлень стосується медичної сфери. Відтепер українці зможуть отримувати всі направлення до лікарів та рецепти прямо на свої смартфони через "Дію". Це значно спростить процес отримання та зберігання медичної документації.

Також нагадаємо, що тепер українські автовласники можуть продавати свої автомобілі онлайн, скориставшись послугами порталу "Дія" та сервісу AUTO.RIA. Ця нова функція дозволяє оформити угоду купівлі-продажу автомобіля без необхідності відвідування сервісних центрів та черг.