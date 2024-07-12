Курс доллара идет на рекорд в Украине - эксперты назвали причины

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на украинском валютном рынке продолжает бить исторические рекорды: на межбанке уже бывает на отметке 41 грн/$, не отстает и в банках — Приват и Ощад предлагают по 41,15 и 41,35 грн/$ соответственно. Эксперты дали объяснение, чем может быть продиктована ценовая динамика американской валюты.

Соответствующую ситуацию прокомментировали в казначействе одного из крупных банков.

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Ситуация на межбанке в июле

Так, на 12 июля Национальный банк установил официальный курс на уровне 40,88 грн/$. Такой стоимости еще ни разу не было на валютном межбанке. На площадке Bloomberg максимальная котировка предложения вышла на уровень выше 41,02 грн/$.

В Нацбанке утверждают, что таким образом дают доллару дорожать на пиках спроса, когда растет объем торгов и НБУ приходится продавать большие объемы валюты из своих резервов. Однако на Bloomberg не заметно запредельной или высокой валютной покупки.

В течение недели объем торгов имел следующую динамику:

8 июля (понедельник) — 176,7 млн долларов;

9 июля (вторник) — 181 млн долларов;

10 июля (среда) — 166,5 долларов

11 июля (четверг) — 215,9 млн долларов.

То есть проходят привычные продажи Нацбанка, в рамках нормы с незначительными отклонениями. Несмотря на это, был зафиксирован новый исторический максимум по курсу межбанковского рынка и официальному.

Вероятные причины подорожания доллара

Эксперты дают объяснение новому курсовому скачку потребностями власти в средствах для государственной казны, ведь чем выше курс, тем большие суммы в гривне выходят через конвертацию финансовой помощи, поступающей из-за границы.

"Поступают кредитные транши от международных партнеров и одновременно НБУ ослабил "валютные вожжи" — постепенно отменяют валютные ограничения, за счет чего понемногу (не критично) растет спрос на доллар. У чиновников две задачи — выгоднее конвертировать западную помощь, получить за нее больше гривны,но выгоднее отдавать свои резервы. Вам нужен доллар, вы давно просили смягчить правила? Хорошо. Но получите его уже подороже, чтобы госбюджет заработал на курсовой разнице. Такую видим логику. Курс у нас гибкий и регулируемый Нацбанком, и тот его так отрегулировал — значит именно такой ценник сейчас нужен власти. Рыночных валютных торгов у нас нет с начала большой войны", — отметил источник одного из украинских банков.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.

Ранее мы писали, что Национальный банк ослабил поддержку курса гривны, продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.