Курс валют на 12 липня — долар рухається вгору в ціні

В Україні різко підскочили ціни на долар — новий курс від НБУ
Курс долара на готівковому ринку прямує у бік підвищення. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 12 липня 2024 року офіційний курс зріс до історичного рівня.
Про це передає пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.
Курс долара, євро та злотого
Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 40,88 грн (+0,17);
- євро — 44,38 грн (+0,31);
- злотий — 10,43 грн (+0,08).
Курс валют у банках
За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку України після зниження долар почав дорожчати. Коштує у середньому у купівлі 40,61 грн (+0,08), у продажу — 41,09 грн (+0,07). Євровалюта у купівлі коштує — 43,92 грн (+0,10), у продажу — 44,64 грн (+0,10).
У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,40 грн (0,00), у продажу — 41,00 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 40,60 грн (+0,10), продають — за 40,99 грн (+0,06). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,60 грн, під час продажу — 41,10 грн.
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як пише сайт Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,98 грн (+0,05), у продажу — 41,06 грн (+0,03). Євро коштує у купівлі 44,45 грн (+0,10), у продажу — 44,61 грн (+0,10).
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Нагадаємо, Нацбанк скасував чергову частину валютних обмежень, запроваджених раніше. Зміни торкнуться волонтерів, населення та бізнесу.
Також ми писали, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів.
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