Курс валют на 12 липня — долар рухається вгору в ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку прямує у бік підвищення. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 12 липня 2024 року офіційний курс зріс до історичного рівня.

Про це передає пресслужба Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,88 грн (+0,17);

євро — 44,38 грн (+0,31);

злотий — 10,43 грн (+0,08).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку України після зниження долар почав дорожчати. Коштує у середньому у купівлі 40,61 грн (+0,08), у продажу — 41,09 грн (+0,07). Євровалюта у купівлі коштує — 43,92 грн (+0,10), у продажу — 44,64 грн (+0,10).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,40 грн (0,00), у продажу — 41,00 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 40,60 грн (+0,10), продають — за 40,99 грн (+0,06). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,60 грн, під час продажу — 41,10 грн.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише сайт Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,98 грн (+0,05), у продажу — 41,06 грн (+0,03). Євро коштує у купівлі 44,45 грн (+0,10), у продажу — 44,61 грн (+0,10).

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Нагадаємо, Нацбанк скасував чергову частину валютних обмежень, запроваджених раніше. Зміни торкнуться волонтерів, населення та бізнесу.

Також ми писали, в Україні зріс попит на готівкову іноземну валюту, тому банки ввезли більший обсяг готівки у травні 2024 року. Загалом становив 1,176 мільярда доларів.