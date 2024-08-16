Рейтинг доходности банков Украины — какие финучреждения заработали больше всего за январь-июнь 2024 года

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Платежеспособные банки Украины за первые шесть месяцев 2024 года получили прибыль после налогообложения в размере 79,041 млрд гривен. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

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Какие банки получили наибольшую прибыль

По уровню доходности лидирует государственный ПриватБанк, заработавший 30,648 млрд гривен. На втором месте находится Ощадбанк с прибылью 8,813 млрд гривен, а третье место занимает Укрэксимбанк, получивший 4,358 млрд гривен.

Далее в рейтинге доходности идут Райффайзен Банк, принадлежащий иностранной банковской группе, с прибылью 4,310 млрд гривен и частный ПУМБ, заработавший 3,822 млрд гривен.

Рейтинг доходности банков Украины. Источник: скриншот

Согласно данным НБУ, 55 из 62 банков получили прибыль в размере 79,212 млрд гривен, тогда как семь банков понесли убытки на 171 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины фиксируют стремительное понижение ставок по новым кредитам в банках. Предложения опустились до 2019 года.

Мы также писали, что в Украине банки обновили процентные ставки по новым депозитам в гривнях. В июле 2024 года они оказались ниже, чем месяц назад.