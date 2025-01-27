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Регистрация жилья в 2025 — что будет с квартирой без документов

27 января 2025 20:35
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Отберут ли квартиру, если не зарегистрировать жилье в Реестре прав на недвижимое имущество
Регистрация документа. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

У украинцев, которые не зарегистрируют собственное жилье в Реестре прав на недвижимое имущество, не отберут квартиру или дом. Однако на таких граждан могут выйти мошенники, которые занимаются незаконной перепродажей незарегистрированных объектов.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

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Нужно ли регистрировать недвижимость в Реестре прав на недвижимое имущество

Как отмечается, гражданин приобретает право собственности на недвижимость только после регистрации в Реестре, как это определено в Гражданском кодексе Украины. Если этого не сделать, у государства якобы и появятся основания для того, чтобы отобрать квартиру. Но Реестр заработал в 2013 году, поэтому информация о большинстве квартир, которые приватизированы или приобретены до 2013-го, в базе отсутствует. А право собственности возникло еще до внесения изменений в Гражданский кодекс и гарантировано Конституцией.

Как происходит регистрация жилья 

На вторичном рынке нотариус при покупке или продаже недвижимости сразу вносит информацию в реестр и не признает сделку без обновленной технической документации. На первичном же рынке человек становится собственником квартиры на основании переданных вещественных прав и жилье остается в его собственности.

В то же время информация о приобретенных или приватизированных до 2013 года квартирах есть в двух местах:

  • БТИ;
  • в органе местного самоуправления.

"Если, например, ваш дом разбомбят, тогда вам будет очень сложно доказать право на свое жилье. Подобные случаи возникают с недвижимостью на оккупированных территориях, поскольку люди не могут доказать право собственности, потому что жилье сгорело, или они в спешке покидали квартиру и не взяли с собой документы. Зато в реестре за несколько клипов и из каждого уголка мира можно сформировать выписку об имуществе", — говорится в сообщении.

Поэтому если не регистрировать недвижимость, приобретенную на первичном рынке, это могут сделать за вас, с помощью не добросовестного застройщика.

"Если вы не внесли данные о квартире в реестр вещных прав - это не страшно, но лучше это сделать и быть спокойным", — подчеркнул адвокат.

Что еще стоит знать

Для человека, который покупает недвижимость, очень важно не попасть на крючок к мошенникам, чтобы не остаться без денег и жилья. Поэтому перед покупкой обязательно нужно придерживаться определенных правил.

Например, нужно тщательно изучить правоустанавливающие документы и узнать, есть ли у предыдущего владельца недвижимости долги. Во время проверки вы должны получить:

  • выписку из Реестра вещественных прав;
  • документы продавца;
  • техпаспорт;
  • историю приобретения прав и отсутствия налоговой задолженности.

Ранее сообщалось, что на рынке недвижимости в Украине из-за полномасштабной войны существенно снизился спрос на жилье. Несмотря на это, квартиры и дома дорожают.

Также мы рассказывали, какое имущество во время брака считается общим для жены и мужа. При разводе супруги получат равные доли при разделе.

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