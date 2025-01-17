Ціни на нерухомість у 2025 році – в якому місті Україні найдешевші та найдорожчі квартири

Скільки коштують квартири у 2025 році. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ринок нерухомості в Україні переживає не найкращі часи. Через війну обвалився попит на квартири як на "первинці", так і на "вторинці". Водночас ціни на нерухомість й не думають падати. Вартість квартир у регіонах, які найменше постраждали від війни невпинно зростає і 2025 рік, судячи з усього, не стане винятком.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на ринку нерухомості Україні та порівнюють ціни на квартири у різних містах.

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Скільки коштують квартири у новобудовах в Україні у 2025 році

За даними онлайн-платформи з нерухомості в Україні ЛУН, у січні 2025 року найвища середня ціна за квадратний метр спостерігається у Львові — 1 300 доларів, Києві — 1 230 доларів та Кропивницькому — 1 080 доларів. Тоді як найнижча вартість "первинки" зафіксована у Сумах — 600 доларів.

Значне зниження цін зафіксовано в Запоріжжі (-12%), Ужгороді (-11%) та Харкові (-10%). Найбільше зростання відбулося у Кропивницькому (+9%) та Рівному (+8%). У Києві ціна "первинки" за пів року знизилась на 3%.

Середні ціни на первинну нерухомість в Україні станом на січень 2025 року. Інфографіка: Новини.LIVE

Середні ціни на первинну нерухомість в Україні станом на січень 2025 року та приріст за пів року:

Київ: 1 230 дол./м² (-3%);

Львів: 1 300 дол./м² (-4%);

Харків: 620 дол./м² (-10%);

Одеса: 950 дол./м² (-1%);

Дніпро: 1 070 дол./м² (-2%);

Ужгород: 1 070 дол./м² (-11%);

Запоріжжя: 630 дол./м² (-12%);

Миколаїв: 660 дол./м² (-7%);

Черкаси: 710 дол./м² (+4%);

Полтава: 770 дол./м² (-5%);

Суми: 600 дол./м² (-6%);

Кропивницький: 1 080 дол./м² (+9%);

Чернівці: 970 дол./м² (+1%);

Рівне: 920 дол./м² (+8%);

Івано-Франківськ: 830 дол./м² (+4%);

Тернопіль: 690 дол./м² (+3%);

Вінниця: 950 дол./м² (+0%);

Хмельницький: 650 дол./м² (+2%);

Житомир: 700 дол./м² (-7%);

Луцьк: 850 дол./м² (+2%);

Чернігів: 690 дол./м² (-1%).

Що відбувалось на ринку первинної нерухомості України у 2024 році

За статистикою ЛУН, у 2024 році зберігся тренд на зростання цін на квартири у новобудовах.

Серед основних факторів, що впливали на зростання цін на "первинку", експерти виділили подорожчання будівельних матеріалів, нестачу кадрів, збільшення заробітних плат у будівельній галузі та ослаблення національної валюти. Лідером за темпами зростання вартості квадратного метра став Кропивницький, де ціна за рік зросла на 33% у гривні. У Рівному новобудови подорожчали на 24%, а в Івано-Франківську, Чернівцях та Вінниці — на 21%.

Найдорожчим містом за середньою вартістю квадратного метра у новобудовах став Львів — 1 320 доларів за квадратний метр. За рік ціна на квартири у цьому місті зросла на 14%. На другому місці опинився Київ — 1 270 доларів. В столиці ціни на "первинці" за 2024 рік впали на 1% Трійку лідерів замкнув Ужгород з ціною 1 120 доларів за "квадрат". Вартість житла тут зросла на 1%.

В умовах підвищеного попиту на житло у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську кількість житлових комплексів у продажу збільшилась на 6–8%. У Києві цей показник зріс на 1%, у Дніпрі — на 2%. Водночас у Харкові кількість новобудов скоротилася на 9%, у Миколаєві — на 6%, а в Одесі — на 7%.

У 2024 році практично у всіх обласних центрах спостерігалося збільшення обсягу введеного в експлуатацію житла. Лідерами стали Житомир та Чернігів, де цей показник зріс на 329% та 316% відповідно. У Києві кількість нових квартир, зданих за рік, збільшилась на 13%, при цьому столиця залишається лідером за обсягами будівництва. Тут в експлуатацію було введено 10,7 тисячі нових квартир. Друге місце посіла Київська область з 8,6 тисячі нових квартир, третє — Львів з 5,4 тисячі.

Що відбувалось на ринку вторинної нерухомості України у 2024 році

У 2024 році у східних та деяких центральних регіонах середні ціни на житло на вторинному ринку продовжували знижуватися, тоді як на заході України вони зростали. При цьому за підсумками минулого року різниця у вартості нерухомості на "вторинці" між певними регіонами досягала рекордних рівнів. Так, наприклад, у Запоріжжі квартира коштувала майже вчетверо дешевше, ніж аналогічне житло у Львові.

У Києві ціни на однокімнатні квартири знизилися на 2% у доларовому еквіваленті. У східних регіонах зниження було помітнішим: у Сумах — на 17%, у Харкові — на 19%, у Дніпрі — на 17%, а у Запоріжжі — на 21%. Водночас на заході України спостерігалося зростання цін: у Львові вартість однокімнатних квартир збільшилася на 13%, в Івано-Франківську — на 18%, а в Рівному — на 23%, що стало рекордним показником для вторинного ринку житла.

Найдорожчою нерухомістю у 2024 році відрізнялися Львів, Ужгород та Київ (і це з падінням цін на 2%). Середня вартість однокімнатних квартир у цих містах склала 65 тисяч доларів, 60 тисяч та 54 тисячі доларів відповідно. Найдоступніші ціни на житло за підсумками 2024 року у Херсоні, Запоріжжі, Харкові та Сумах, де однокімнатні квартири можна було придбати за 16-20 тисяч доларів.

Окремою тенденцією 2024 року стало зростання цін на дво- та трикімнатні квартири. Експерти пов'язують це з тим, що багато переселенців почали інтегруватися до нових громад, купуючи житло для постійного проживання.

Звіт онлайн-платформи для купівлі та продажу OLX багато в чому збігається з даними ЛУН. За статистикою, у 2024 році у більшості міст України відбулось зростання цін на "вторинці", особливо у західних та центральних областях. Навпаки, в регіонах, які зазнали обстрілів і знаходяться близько до зони бойових дій, ціни продовжували знижуватися.

Київ зберігає лідерство за вартістю квартир серед обласних центрів, за ним прямують Львів та Ужгород. Найбільше зростання цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Рівному. Суттєве збільшення вартості також спостерігалося у Луцьку та Житомирі — від 7% до 29%. Це пояснюється їх безпечнішим розташуванням і попитом із боку внутрішньо переміщених осіб.

Вартість однокімнатних квартир у доларах за рік значно зросла у Луцьку (+29%), Івано-Франківську (+29%), Рівному (+19%) та Львові (+17%). У Києві, Одесі, Хмельницькому та Миколаєві ціни залишились на рівні 2023 року. Водночас у Херсоні (-21%), Запоріжжі (-16%), Харкові (-14%) та Дніпрі (-13%) спостерігалося помітне зниження вартості житла.

Так лідером за ціною на однокімнатні квартири став Київ. Медіанна ціна на таке житло у столиці дорівнює 68 000 доларів. Друге місце посів Лівів — 56 000 доларів. Трійку лідерів замикає Вінниця — 43 000 доларів.

Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році

Експерти зазначають, що в умовах воєнного стану прогнозувати зміни на ринку нерухомості дуже складно. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак наголошує, що розвиток ринку залежатиме від військової та економічної ситуації в Україні, а також від геополітичних чинників. На її думку, ціни на первинне житло в Україні можуть зрости близько 15%.

"Собівартість будівництва продовжить зростати під впливом здорожчання будматеріалів і будівельно-монтажних робіт", — додала експертка.

Директор з продажу будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець вважає, що зростання може бути ще більшим і досягати 15–25%. Серед основних факторів, що впливають на вартість житла у новобудовах, вона виділяє розмір інфляцію, курсові коливання, зміни в оподаткуванні, а також рівень попиту, який особливо високий у західних регіонах.

Нагадаємо, в Україні діє програма, яка забезпечує доступне іпотечне кредитування. "єОселя" дозволяє українцям отримувати іпотечні кредити в банках, при цьому держава покриває різницю у відсотковій ставці для фінансових установ.

Також стало відомо, хто отримає житло від держави у 2025 році. Безплатне житло надається лише окремим категоріям громадян. Крім того, квартири чи будинки отримані в такий спосіб залишаються у власності держави.