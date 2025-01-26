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Якщо хочете викупити орендоване житло — податкова розкрила нюанси

26 січня 2025 15:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Оренда житла з викупом – про що потрібно знати
Новобудова в одному з українських міст. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Коли людині не вистачає грошей на купівлю житла чи відсутня можливість оформити кредит, покупець нерухомості може скористатися іншим способом. Наприклад, орендувати будинок чи квартиру, домовившись, що у майбутньому він отримає право на викуп житла.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке оренда житла з викупом.

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Сама схема дещо нагадує лізинг — коли спочатку користується майном, а потім стає його власником. Як пояснили у податковій службі у Харківській області, відповідно до п.п. 14.1.97-1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України оренда житла з викупом — це господарська операція, під час якої орендар, уклавши договір оренди житла, отримує від орендодавця  майнові права на:

  • нерухомість, будівництво якої не завершено;
  • та/або житло.

Як правило, договори укладаються терміном на 30 років, але викупити майно можна й достроково, якщо повністю сплатити  орендні платежі та за умов і відсутності інших обтяжень та обмежень на таке житло. Після цього власником житла стає людина, яка його раніше орендувала.

"Оренда житла з викупом може передбачати відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом", — зауважили податківці. 

Що ще варто знати 

В Україні у 2024 році розпочалася робота над запуском програми оренди житла з правом викупу. Формат rent to own передбачає, що людина якийсь період часу орендує житло, сплачує за оренду та створює накопичення для того, аби зробити перший внесок для викупу орендованого житла. Після цього угода отримує формат звичайного кредиту.

Впровадженням цієї моделі займається державна компанія "Укрфінжитло". Голова правління фірми Євген Мецгер раніше казав, що завдяки програмі власне житло можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО). Держава планує на етапі викупу інтегрувати rent to own з іпотечною програмою "єОселя", тож нерухомість переселенці викуплятимуть на вигідних умовах. 

Нагадаємо, що в Україні деякі громадяни можуть отримати житло безплатно. У 2025 році таке право мають військові з посвідченням УБД. 

Також повідомлялося, що в українських містах дешевшає нерухомість. Особливо це помітно в містах, які розташовані недалеко від лінії бойового зіткнення. 

нерухомість викуп гроші житло оренда бізнес

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