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Реєстрація житла у 2025 році — що буде з квартирою без документів

27 січня 2025 20:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Чи відберуть квартиру, якщо не зареєструвати житло в Реєстрі прав на нерухоме майно
Реєстрація документа. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В українців, які не зареєструють власне житло у Реєстрі прав на нерухоме майно, не відберуть квартиру чи будинок. Однак на громадян можуть натрапити шахраї, які займаються незаконним перепродажем незареєстрованих об'єктів.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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Як зазначається, громадянин набуває право власності на нерухомість лише після реєстрації в Реєстрі, як це визначено у Цивільному кодексі України. Якщо цього не зробити, у держави нібито й з'являться підстави для того, щоби відібрати квартиру. Але Реєстр запрацював у 2013 році, тож інформація про більшість квартир, які приватизовані або придбані до 2013-го, в базі відсутня. А право власності виникло ще до внесення змін до Цивільного кодексу і гарантовано Конституцією.

Як відбувається реєстрація житла 

На вторинному ринку нотаріус під час купівлі або продажу нерухомості одразу вносить інформацію в реєстр і не визнає угоду без оновленої технічної документації. На первинному ж ринку людина стає власником квартири на підставі переданих речових прав і житло залишається у її власності. 

Водночас інформація про придбані або приватизовані до 2013 року квартири є у двох місцях: 

  • БТ;
  • в органі місцевого самоврядування.

"Якщо, наприклад, ваш будинок розбомблять, тоді вам буде дуже складно довести право на своє житло. Подібні випадки виникають з нерухомістю на окупованих територіях, оскільки люди не можуть довести право власності, бо житло згоріло, або вони поспіхом залишали квартиру і не взяли з собою документи. Натомість у реєстрі за декілька кліпів і з кожного куточка світу можна сформувати витяг про майно", — йдеться у повідомленні. 

Тож якщо не реєструвати нерухомість, придбану на первинному ринку, це можуть зробити за вас, з допомогою не добросовісного забудовника.

"Якщо ви не внесли дані про квартиру в реєстр речових прав — це не страшно, але краще це зробити та бути спокійним", — підкреслив адвокат.

Що ще варто знати

Для людини, яка купує нерухомість, дуже важливо не потрапити на гачок до шахраїв, щоби не лишитися без грошей та житла. Тому перед купівлею обов'язково потрібно дотримуватися певних правил.

Наприклад, потрібно ретельно вивчити правовстановлюючі документи та дізнатися, чи є у попереднього власника нерухомості борги. Під час перевірки ви повинні отримати: 

  • виписку з Реєстру речових прав;
  • документи продавця;
  • техпаспорт;
  • історію набуття прав та відсутності податкової заборгованості.

Раніше повідомлялося, що на ринку нерухомості в Україні через повномасштабну війну суттєво знизився попит на житло. Попри це, квартири та будинки дорожчають. 

Також ми розповідали, яке майно під час шлюбу вважається спільним для дружини та чоловіка. Під час розлучення подружжя отримає рівні частки під час поділу.

держреєстрація нерухомість житло реєстр квартира

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