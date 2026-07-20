Регистрация на помощь от UNHCR: кто и где может подать заявки

Женщина с детьми, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года в ряде населенных пунктов одной из украинских областей будет проводиться регистрация на получение денежной помощи от UNHCR Ukraine, представляющей Агентство ООН по делам беженцев. Для этого граждане должны соответствовать требованиям программы и иметь при себе полный перечень документов.

О том, кто и где сможет подать заявку, рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступна финансовая помощь от UNHCR летом

По информации организации, в июле этого года UNHCR Ukraine сосредоточила свою деятельность в Винницкой области. Ожидаются выезды мобильных групп UNHCR Ukraine в следующие населенные пункты:

Томашполь;

Тульчин;

Вендичаны;

Ольгополь;

Городковка;

Козятин.

Получить помощь могут несколько категорий граждан. А именно:

ВПЛ (за предыдущие 45 дней), которые покинули свои дома из-за угрозы жизни/обстрелов/обязательной эвакуации; Переселенцы (от 46 дней до шести месяцев), которые переехали из-за войны; Граждане, вернувшиеся из-за границы после вынужденного выезда из-за военных действий, причем возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Основными критериями отбора для категорий 2 и 3 также являются:

доход каждого члена домохозяйства не должен превышать 8 300 грн в месяц;

при определении права на выплаты учитываются близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи и наличие факторов уязвимости.

Также граждане могут обратиться за консультацией по вопросам регистрации, даже если получали выплаты от других организаций, однако с того момента прошло три месяца.

Заявители смогут оформить один из видов выплат: 10 800 и 12 300 грн.

Правила регистрации и необходимые документы для получения выплат

Как сообщили в организации, прием граждан будет осуществляться по предварительной записи. Для этого необходимо заполнить электронную форму.

После записи необходимо дождаться звонка сотрудников пункта сбора данных.

"Вам по телефону сообщат о дне и времени, когда необходимо прийти на индивидуальный прием. Звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи", — говорится в сообщении.

Заявители должны собрать следующий пакет документов (оригиналы):

паспорт гражданина;

налоговый номер;

справку ВПЛ (документ, подтверждающий перемещение);

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты (IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

Важно, чтобы в пункте регистрации присутствовали все члены семьи. Для маломобильных лиц и детей до трех лет регистрация возможна по оригиналам документов и при наличии медицинской справки.

Окончательное решение о получении помощи будет принимать специалист фонда после личной беседы.

Получить консультацию по вопросам регистрации и условий программы можно по телефону: 0 800 307 711.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что благотворительный фонд «Рокада» открыл прием заявок на разовую финансовую помощь в Черниговской области. В частности, выплаты смогут оформить домохозяйства, в составе которых есть люди с инвалидностью и пенсионеры. Единовременная выплата не превысит сумму в 10 800 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые граждане могут получить помощь на подготовку к отопительному сезону. Уязвимым категориям выделят 19 400 грн на твердое печное топливо. Оформить выплаты могут нетрудоспособные пенсионеры и люди с инвалидностью в Сумах. Регистрация будет доступна до 17 августа 2026 года.