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Главная Финансы Помощь на зиму: где люди с инвалидностью и пенсионеры получат 19 400 грн

Помощь на зиму: где люди с инвалидностью и пенсионеры получат 19 400 грн

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 08:00
Выплаты на зиму: как и где люди с инвалидностью и пенсионеры могут получить 19 400 грн
Прохожие на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года в некоторых громадах Украины уже действуют программы помощи по подготовке населения к новому отопительному периоду. Они предусматривают предоставление наиболее социально уязвимым категориям граждан выплат на покупку твердого печного топлива в размере 19 400 грн.

О том, кто и где уже сейчас может получить средства, рассказывают Новини.LIVE.

Где открыта регистрация на зимнюю помощь в размере 19 400 грн

По информации организаторов, зарегистрироваться на получение денежной помощи на отопительный период 2026–2027 годов в рамках соответствующей программы могут жители Сумской ГТГ.

Заявки на материальную помощь на покупку твердого печного топлива в Сумах могут подавать домохозяйства, в домах которых отсутствует централизованное отопление.

Программа поддержки предусматривает предоставление разовой выплаты исключительно наиболее уязвимым группам населения, поэтому средства на зимний период будут выделяться в приоритетном порядке в зависимости от статуса.

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В частности, претендовать на выплаты могут одинокие нетрудоспособные граждане пенсионного возраста и лица с инвалидностью, а также домохозяйства с детьми с инвалидностью.

Кроме того, в список на получение денежной помощи включены:

  1. Семьи, имеющие статус внутренне перемещенных лиц;
  2. Многодетные семьи;
  3. Матери/отцы детей, не состоящие в браке, или в случае смерти одного из них;
  4. Граждане, получающие пособие при рождении ребенка;
  5. Детские дома семейного типа, приемные семьи;
  6. Получатели субсидий, которые ранее получали помощь на покупку твердого топлива;
  7. Льготники, ранее получавшие пособие на печное бытовое топливо.

Как будут начисляться выплаты и куда обращаться

Согласно правилам программы, жители Сум могут обращаться за оформлением выплат на твердое топливо только до 17 августа 2026 года.

В рамках инициативы каждому домохозяйству на новый отопительный сезон предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 19 400 грн. Средства будут выплачены единовременно с учетом приоритетности:

  • домохозяйствам, в которых проживает наибольшее количество уязвимых лиц;
  • домохозяйствам, члены которых относятся к одной категории уязвимости (при наличии достаточного финансирования);
  • домохозяйствам без уязвимости (при наличии средств).

Оформить соответствующую помощь можно в Департаменте социальной защиты. Подробности о выплатах можно уточнить по телефонам:

  • 788-888;
  • 050-407-81-99;
  • 050-407-80-02.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что регистрация на денежную помощь от УВКБ ООН вновь стала доступна во Львовской области. В частности, заявки на участие в программе могут подавать ВПЛ, покинувшие свои дома за последние 45 дней из-за войны. В ряде населенных пунктов можно оформить выплаты в размере 10 800 и 12 300 грн летом 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что граждане в Черниговской области, куда переехали из-за войны, могут получить выплаты от "Каритас Украины" в июле. Помощь будет предоставлена, если домохозяйство эвакуировалось в течение последних 45 дней. В рамках программы предусмотрено предоставление выплаты в размере 12 300 грн на одного человека.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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