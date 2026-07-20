Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Рокады: кому из украинцев выплатят по 10 800 грн

Денежная помощь от Рокады: кому из украинцев выплатят по 10 800 грн

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 11:00
Выплаты от Рокады: кому и где доступна денежная помощь в 10 800 грн
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

20 июля 2026 года благотворительный фонд "Рокада" начал прием заявок на получение единовременной денежной помощи в одной из областей Украины. В частности, выплаты предусмотрены для домохозяйств, в составе которых есть люди с инвалидностью и пожилые граждане.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на сообщение организаторов.

Кто и где сможет оформить выплаты от Рокады

Согласно обнародованной информации, украинская благотворительная организация "Рокада", занимающаяся оказанием комплексной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), пострадавшим от военных действий, беженцам и уязвимым категориям населения, в июле текущего года работает в Черниговской области.

В частности, 20 июля открылась регистрация на получение денежной помощи для социально уязвимых групп населения в городе Корюковка.

"Благотворительный фонд "Рокада" будет принимать заявки на получение денежной помощи для уязвимых категорий населения г. Корюковка", — говорится в сообщении.

Читайте также:

К участию в программе приглашаются следующие категории населения:

  • домохозяйства, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • домохозяйства, в состав которых входят граждане с инвалидностью;
  • домохозяйства, в которых проживают лица с тяжелыми хроническими заболеваниями;
  • домохозяйства с пожилыми людьми (от 60 лет);
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Согласно условиям программы, предоставление денежной помощи возможно исключительно тем, кто в 2026 году не регистрировался на аналогичные выплаты в других благотворительных организациях или фондах.

Размер выплат и порядок регистрации на денежную помощь

В рамках программы благотворительный фонд "Рокада" предоставит социально уязвимым группам населения в городе Корюковка единовременную выплату в размере 10 800 грн.

Для прохождения процедуры регистрации необходимо подготовить оригиналы документов для всех членов домохозяйства:

  • паспорт гражданина;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (идентификационный код);
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • документ, подтверждающий фактическое проживание в громаде;
  • документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;
  • реквизиты банковского счета (IBAN).

Обратиться за оформлением помощи можно до 17:00 20 июля 2026 года по адресу регистрации: убежище Корюковского лицея № 2.

Подробности об оформлении выплат можно уточнить по горячей линии: 046 57 2 14 76.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле в Полтавской области открыта регистрация на получение денежной помощи от  Каритас-Спес. Согласно программе, жители региона смогут оформить три вида выплат. В частности, помощь будет предоставлена в случае эвакуации в течение последних 45 дней. Размер поддержки составит 12 300 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что представительство международной организации ADRA в Николаевской области принимает заявки на начисление финансовой помощи. По программе каждому члену семьи можно будет оформить по 900 грн. В частности, выплаты будут доступны в городе Очаков до 21 июля. Кроме того, организация предоставит гражданам продуктовые наборы.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации