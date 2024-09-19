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Реформа Счетной палаты по требованию США и МВФ — что решила Рада

19 сентября 2024 11:55
Ксения Симонова - Редактор
Реформа Счетной палаты — депутаты предварительно поддержали законопроект
Заседание ВР. Фото: rada.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №10044-д, дающий старт реформе Счетной палаты. Принятие документа является одним из условий Соединенных Штатов по оказанию помощи и станет структурным маяком для Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщил заместитель глава финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram.

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По его словам, за соответствующий проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Счетной палате" и некоторых других законодательных актах Украины" проголосовали 246 народных избранников.

В частности, реформа призвана:

  • расширить мандат на все публичные деньги (бюджеты органов местного самоуправления, средства госпредприятий и внебюджетные фонды);
  • усилить финансовую, политическую и административную независимость Счетной палаты;
  • сделать прозрачный конкурс на членов Счетной палаты с решающим голосом международных экспертов;
  • провести формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и проверки выполнения рекомендаций;
  • сократить количество членов Счетной палаты с 13 до 11;
  • внедрить периодическую внешнюю оценку независимыми экспертами с международным опытом аудита.

"Рада поддержала в первом чтении законопроект 10044-д о реформе Счетной палаты... Это требование МВФ. И США, где мы, кстати, все 2 закона на этой неделе проголосовали", — пояснил Железняк.

Ранее в бюджетном комитете объясняли, что принятие законопроекта является одним из двух условий Соединенных Штатов для оказания прямой бюджетной помощи (500 миллионов долларов после первого чтения и еще один миллиард после второго). Кроме того, принятие проекта закона может стать структурным маяком МВФ после пятого пересмотра программы, завершившегося на днях.

Согласно проекту закона, Счетная палата в своей деятельности будет:

  • соответствовать правилам Международной организации высших органов аудита (INTOSAI);
  • работать в системе профессиональных документов INTOSAI.

Что еще стоит знать

Напомним, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Ожидается, что доходы страны будут на уровне 2 триллиона гривен.

Также мы писали, что Кабинет министров планирует пересмотреть вопрос повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы на следующий год по итогам первого полугодия 2025 года, если улучшится экономическая ситуация.

Верховная Рада Счетная палата Ярослав Железняк МВФ США законопроект

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