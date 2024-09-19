Реформа Счетной палаты — депутаты предварительно поддержали законопроект

Реформа Счетной палаты по требованию США и МВФ — что решила Рада
Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №10044-д, дающий старт реформе Счетной палаты. Принятие документа является одним из условий Соединенных Штатов по оказанию помощи и станет структурным маяком для Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом сообщил заместитель глава финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram.
Что предполагает реформа Счетной палаты
По его словам, за соответствующий проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Счетной палате" и некоторых других законодательных актах Украины" проголосовали 246 народных избранников.
В частности, реформа призвана:
- расширить мандат на все публичные деньги (бюджеты органов местного самоуправления, средства госпредприятий и внебюджетные фонды);
- усилить финансовую, политическую и административную независимость Счетной палаты;
- сделать прозрачный конкурс на членов Счетной палаты с решающим голосом международных экспертов;
- провести формальные парламентские процедуры для рассмотрения отчетов и проверки выполнения рекомендаций;
- сократить количество членов Счетной палаты с 13 до 11;
- внедрить периодическую внешнюю оценку независимыми экспертами с международным опытом аудита.
"Рада поддержала в первом чтении законопроект 10044-д о реформе Счетной палаты... Это требование МВФ. И США, где мы, кстати, все 2 закона на этой неделе проголосовали", — пояснил Железняк.
Ранее в бюджетном комитете объясняли, что принятие законопроекта является одним из двух условий Соединенных Штатов для оказания прямой бюджетной помощи (500 миллионов долларов после первого чтения и еще один миллиард после второго). Кроме того, принятие проекта закона может стать структурным маяком МВФ после пятого пересмотра программы, завершившегося на днях.
Согласно проекту закона, Счетная палата в своей деятельности будет:
- соответствовать правилам Международной организации высших органов аудита (INTOSAI);
- работать в системе профессиональных документов INTOSAI.
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