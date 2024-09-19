Реформа Рахункової палати — депутати попередньо підтримали законопроєкт

Засідання ВР. Фото: rada.gov.ua

Депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт №10044-д, що дає старт реформі Рахункової палати. Ухвалення документа є однією з умов Сполучених Штатів для надання допомоги та стане структурним маяком для Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомив заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк у Telegram.

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За його словами, за відповідний проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" та деяких інших законодавчих актів України" проголосували 246 народних обранців.

Зокрема, реформа покликана:

розширити мандат на усі публічні фінанси (бюджети органів місцевого самоврядування, кошти держпідприємств і позабюджетні фонди);

посилити фінансову, політичну та адміністративну незалежність Рахункової палати;

зробити прозорий конкурс на членів Рахункової палати з вирішальним голосом міжнародних експертів;

провести формальні парламентські процедури для розгляду звітів та перевірки виконання рекомендацій;

скоротити кількість членів Рахункової палати з 13 до 11-ти;

впровадити періодичне зовнішнє оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

"Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 10044-д про реформу Рахункової палати... Це є вимогою МВФ. Та США, де ми, до речі, всі 2 закони на цьому тижні проголосували", — повідомив Железняк.

Раніше у бюджетному комітеті пояснювали, що ухвалення законопроєкту є однією з двох умов Сполучених Штатів для надання прямої бюджетної допомоги (500 мільйонів доларів після першого читання і ще один мільярд після другого). Окрім того, ухвалення проєкту закону може стати структурним маяком МВФ після п’ятого перегляду програми, який днями завершився.

Згідно із проєктом закону, Рахункова палата у своїй діяльності буде:

відповідати правилам Міжнародної організації вищих органів аудиту (INTOSAI);

працювати на системі професійних документів INTOSAI.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікується, що доходи країни будуть на рівні 2 трильйони гривень.

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