Новые категории в Реестре убытков: о чем могут сообщать украинцы

Человек после обстрела, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам расширили возможности для получения компенсаций через международный Реестр ущерба. Отныне через приложение "Дия" можно сообщать не только о разрушенном жилье или потере близких, но и о проблемах с доступом к медицине, образованию и других последствиях войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Юридический справочник ВПЛ.

Компенсация за моральные страдания

Новая категория А2.10 создана для людей, переживших нарушения прав человека или законов войны, но в Реестре нет раздела для их ситуации.

Важный нюанс: речь идет именно о моральном ущербе и душевных страданиях. Если были еще и материальные потери — их нужно заявлять отдельно.

Другие экономические потери

Категория А3.7 — одна из самых широких. Подать заявление можно в случае:

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потери финансовой поддержки вследствие смерти, пропажи без вести, плена, депортации или насильственного перемещения близкого человека;

расходов на похороны, поиск тела или репатриацию погибших;

потери или повреждения ценного движимого имущества, в частности автомобилей или культурных ценностей;

убытков для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц в результате уничтожения активов или эвакуации бизнеса.

То есть если вы потеряли деньги из-за войны, но не находите для своей ситуации отдельной категории — скорее всего, вам нужна именно А3.7.

Если из-за войны стало невозможно лечиться

Категория А4.1 касается случаев, когда человек лишился доступа к медицинской помощи из-за:

разрушения больницы;

невозможности добраться до медучреждения;

отсутствия необходимых врачей.

Подавайте заявление, если из-за этого ваше здоровье ухудшилось или потребовались дополнительные расходы на лечение.

Если ребенок или студент не могли учиться

Еще одна новая категория — А4.2 "Потеря доступа к образованию". Речь идет о случаях, когда было невозможно учиться из-за:

разрушения школы или университета;

боевые действия;

оккупации;

официальных запретов, связанных с войной.

Подавать заявления от имени детей могут их родители или законные представители.

Новые возможности для государства и общин

Расширен перечень категорий убытков для государственных органов и органов местного самоуправления. Они могут заявить о:

уничтожение культурного наследия и памятников;

экологический ущерб окружающей среде;

растрату природных ресурсов на оккупированных территориях;

расходы на эвакуацию населения;

расходы на разминирование территорий.

Что изменилось для бизнеса

Украинские предприятия также могут претендовать на компенсацию в следующих случаях:

потери культурных ценностей;

расходов на релокацию бизнеса;

прочих экономических убытков;

расходов на помощь работникам и их семьям.

Упрощения для тех, кто живет вблизи линии фронта

Для разрушенного жилья теперь можно использовать акты дистанционного обследования, если дом расположен в зоне активных боевых действий и попасть туда физически невозможно.

Как подать заявление

Все заявления, как и раньше, подаются через портал "Дия" с использованием электронной подписи. Украинцев просят не беспокоиться, если нужный раздел еще не появился в меню. Новые категории будут запускаться поэтапно после технической готовности системы и подключения к государственным реестрам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для украинцев готовят новую компенсацию за автомобили, поврежденные или уничтоженные в результате войны. Размер выплат будет устанавливаться в зависимости от состояния транспортного средства, его возраста и пробега.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут претендовать на компенсацию за моральный ущерб, причиненный войной. Верховный Суд разъяснил, как могут определяться размеры выплат за моральные страдания, потерю жилья и вынужденное переселение. Известно, какие критерии будут учитываться при расчете.