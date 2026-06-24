Нові категорії у Реєстрі збитків: про що можуть повідомляти українці

Людина після обстрілу, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям розширили можливості для отримання компенсацій через міжнародний Реєстр збитків. Відтепер через "Дію" можна повідомляти не лише про зруйноване житло чи втрату рідних, а й про проблеми з доступом до медицини, освіти та іншу шкоду від війни.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник ВПО.

Компенсація за моральні страждання

Нова категорія А2.10 створена для людей, які пережили порушення прав людини або законів війни, але у Реєстрі немає розділу для їхньої ситуації.

Важливий нюанс: тут йдеться саме про моральну шкоду та душевні страждання. Якщо були ще й матеріальні втрати — їх потрібно заявляти окремо.

Інші економічні втрати

Категорія А3.7 — одна з найширших. Подати заяву можна у разі:

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втрати фінансової підтримки через смерть, зникнення безвісти, полон, депортацію чи насильницьке переміщення близької людини;

витрат на поховання, пошук тіла або репатріацію загиблих;

втрати або пошкодження цінного рухомого майна, зокрема автомобілів чи культурних цінностей;

збитків для ФОПів та самозайнятих осіб через знищення активів або евакуацію бізнесу.

Тобто якщо ви втратили гроші через війну, але не знаходите для своєї ситуації окремої категорії — швидше за все, вам потрібна саме А3.7.

Якщо через війну стало неможливо лікуватися

Категорія А4.1 стосується випадків, коли людина втратила доступ до медичної допомоги через:

руйнування лікарні;

неможливість дістатися до медзакладу;

відсутність потрібних лікарів.

Подавайте заяву, якщо через це ваше здоров’я погіршилося або знадобились додаткові витрати на лікування.

Якщо дитина або студент не могли навчатися

Ще одна нова категорія — А4.2 "Втрата доступу до освіти". Йдеться про випадки, коли було неможливо навчатися через:

руйнування школи чи університету;

бойові дії;

окупацію;

офіційні заборони, пов’язані з війною.

Подавати заяви за дітей можуть їхні батьки або законні представники.

Нові можливості для держави та громад

Розширено перелік категорій збитків для державних органів та місцевого самоврядування. Вони можуть заявити про:

знищення культурної спадщини та пам’яток;

екологічну шкоду довкіллю;

розкрадання природних ресурсів на окупованих територіях;

витрати на евакуацію населення;

витрати на розмінування територій.

Що змінилося для бізнесу

Українські підприємства теж можуть претендувати на компенсацію у випадках:

втрати культурних цінностей;

витрат на релокацію бізнесу;

інших економічних збитків;

витрат на допомогу працівникам та їхнім сім’ям.

Спрощення для тих, хто живе біля фронту

Для зруйнованого житла тепер можна використовувати акти дистанційного обстеження, якщо будинок розташований у зоні активних бойових дій і потрапити туди фізично неможливо.

Як подати заяву

Усі заяви, як і раніше, подаються через портал "Дія" з використанням електронного підпису. Українців просять не хвилюватися, якщо потрібний розділ ще не з'явився в меню. Нові категорії запускатимуть поетапно після технічної готовності системи та підключення до державних реєстрів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям готують нову компенсацію за автомобілі, які були пошкоджені або знищені через війну. Розмір виплат встановлюватимуть в залежності від стану транспортного засобу, його віку та пробігу.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть претендувати на компенсації за моральну шкоду від війни. Верховний Суд пояснив, як можуть визначатися розміри виплат за моральні страждання, втрату житла та вимушене переселення. Відомо, які критерії враховуватимуть під час розрахунку.