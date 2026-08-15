Пострадавшие от агрессии РФ в возрасте до 18 лет: для украинцев готовятся новые правила выплаты компенсаций

Мужчина с ребенком возле разрушенного дома. Фото: УНИАН

Для многих украинцев война началась еще в детстве. Часть тех, кто тогда был ребенком, сегодня уже взрослые, но в свое время не получили официального статуса пострадавших. Новый законопроект предлагает исправить эту ситуацию и предоставить таким людям право на компенсацию за ущерб, который они понесли в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 15498.

Кто сможет получить статус пострадавшего ребенка

Предлагается распространить соответствующие нормы на детей, пострадавших в результате российской агрессии начиная с 19 февраля 2014 года. Речь идет не только о тех, кто получил ранения или другие телесные повреждения.

К пострадавшим предлагается относить детей, которые:

подверглись физическому, сексуальному или психологическому насилию;

были похищены, депортированы, принудительно перемещены или удерживались;

стали внутренне перемещенными лицами или выехали за границу;

покинули место жительства, чтобы избежать последствий войны;

находились на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях;

были привлечены к военным формированиям;

потеряли родителей, одного из родителей, опекуна или попечителя в результате российской агрессии;

были лишены родительской опеки из-за войны.

Помощь будет касаться и тех, кто уже стал взрослым

Одно из важных предложений касается людей, которым уже исполнилось 18 лет. Законопроект вводит понятие "лицо из числа детей". Это человек в возрасте от 18 до 23 лет, который на момент российской агрессии был ребенком и был депортирован, принудительно перемещен или удерживался, либо находился под угрозой таких действий.

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Но важно и другое: люди, пострадавшие от российской агрессии до достижения совершеннолетия, но в свое время не получившие соответствующего статуса, также смогут претендовать на предусмотренную законом компенсацию.

То есть отсутствие статуса в детстве не должно автоматически лишать человека возможности получить компенсацию в будущем.

Когда можно будет получить компенсацию

Сам законопроект не означает, что после его принятия всем пострадавшим сразу выплатят средства из государственного бюджета. Предполагается, что компенсацию за ущерб жизни и здоровью будут выплачивать после получения репараций от государства-агрессора в соответствии с принципами и нормами международного права.

При этом порядок получения компенсации должен определить Кабинет Министров.

Что с детьми, которым еще угрожает опасность

Предлагается также отдельно определить детей, которые находятся под угрозой депортации, принудительного перемещения или удержания.

В законодательстве планируется более четко прописать, что такое депортация, принудительное перемещение и незаконное удержание ребенка. В частности, депортацией предлагается считать незаконное перемещение ребенка из Украины в Россию, Беларусь или другое государство в связи с российской агрессией.

Информацию о пострадавших хотят собрать в одной системе

Законопроект также меняет подход к учету пострадавших детей. Вместо отдельного Государственного реестра предлагается вносить информацию в Единую информационную базу данных о вреде, причиненном личным неимущественным правам людей в результате войны. Это должно позволить хранить информацию о человеке в одной системе, даже если он одновременно относится к нескольким категориям пострадавших.

Также предлагается изменить подход к работе специалистов, сопровождающих таких детей: вместо мультидисциплинарных команд будут использоваться междисциплинарные команды.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, пострадавшие в результате войны, уже могут подавать заявления в Международный реестр ущерба, ведь из 35 категорий там открыты 21 для обращений. В будущем заявления будет рассматривать Международная компенсационная комиссия, а выплаты планируется осуществлять из Компенсационного фонда, в частности за счет замороженных российских активов.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине готовят новый механизм компенсаций за автомобили, поврежденные или уничтоженные в результате боевых действий, по аналогии с "еВосстановление". Сумма выплаты будет определяться не фиксированно, а на основе экспертной оценки автомобиля с учетом его возраста, пробега и технического состояния.