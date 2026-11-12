Военный читает документ. Фото: Reuters

При разводе военнослужащего и его супруги может возникнуть вопрос о деньгах, которые муж перечислял на ее банковскую карту в период брака. Такие средства не всегда можно требовать обратно, ведь денежное довольствие военнослужащего, полученное в период брака, по общему правилу принадлежит обоим супругам.

Об этом рассказал адвокат Владислав Дерий, передают Новини.LIVE.

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Является ли денежное обеспечение военнослужащего совместными средствами супругов

В соответствии со статьями 60 и 61 Семейного кодекса Украины, имущество и доходы, полученные мужем и женой в период брака, по общему правилу принадлежат им на праве общей совместной собственности.

Это касается также заработной платы, пенсии, других доходов и денежного довольствия военнослужащих, в частности боевых выплат.

Поэтому сам факт того, что деньги поступали на личную карту мужа, не означает, что они принадлежат исключительно ему. Если военнослужащий перечислял часть своего дохода жене, такие средства обычно рассматриваются как семейные деньги, а не как ссуда.

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Нужно ли возвращать деньги, которые муж перечислял жене

Если во время брака муж регулярно перечислял жене деньги на содержание семьи, оплату жилья, продуктов, коммунальных услуг или нужд детей, требовать возврата таких средств после развода он не может только из-за того, что брак прекратился.

В соответствии со статьей 65 Семейного кодекса Украины считается, что один из супругов действует с согласия другого, когда заключает договоры, касающиеся имущества и средств в интересах семьи.

Деньги, которые уже были потрачены на семейные нужды, не подлежат автоматическому возврату одному из супругов. Сам факт перевода средств во время брака не создает долговых обязательств между мужем и женой.

Когда военнослужащий может претендовать на часть денег

Другая ситуация возникает, если переведенные средства не были потрачены, а остались на банковском счете жены или были размещены на депозите.

В таком случае сохраненные деньги могут рассматриваться как совместное имущество супругов, подлежащее разделу.

Согласно статье 70 Семейного кодекса Украины, доли мужа и жены в совместном имуществе, как правило, равны. То есть каждый из них может претендовать на половину совместных сбережений, если иное не определено договоренностью или решением суда.

В то же время для раздела средств необходимо установить, что они являются совместным имуществом, а также определить их сумму. Само по себе наличие денег на карте одного из супругов не означает, что другой автоматически теряет право на них.

Как происходит развод с военнослужащим

Расторжение брака и раздел имущества — это разные юридические вопросы. Их можно решать в рамках одного судебного процесса или отдельно.

Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети или один из партнеров не согласен на развод, брак расторгается через суд. Иск, как правило, подается по месту жительства ответчика.

В то же время в определенных случаях, например при наличии малолетних или несовершеннолетних детей на иждивении или проблем со здоровьем, истец может обратиться в суд по месту своего проживания.

Военная служба мужа не лишает жену права на развод. Но она может повлиять на сроки рассмотрения дела.

Если военнослужащий находится в составе ВСУ или другого воинского формирования, переведенного на военное положение, суд при предусмотренных законом обстоятельствах может приостановить производство по делу. Однако это не означает, что развод невозможен во всех случаях.

Что делать, если муж требует вернуть перечисленные деньги

Если после развода военнослужащий требует вернуть средства, которые ранее перечислял супруге, важно выяснить, на каком основании он выдвигает такое требование.

Если деньги были потрачены на семейные нужды, сам факт их перевода не является основанием для взыскания.

Если же средства остались на счете или были накоплены, муж может обратиться в суд с требованием о разделе совместного имущества.

В то же время принудительно списать деньги с банковской карты жены только по устному требованию мужа невозможно. Для взыскания средств необходимы законные основания и соответствующая процедура.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военных могут обязать отчитываться о доходах. Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду Владимир Зеленский. Документ предлагает оставить отсрочку для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, а для военнослужащих тыловых и административных подразделений предусмотреть декларирование в обычные сроки.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько получают военнослужащие в тылу. Окончательная сумма зависит от фактического срока службы. Во время отпуска и лечения действуют отдельные правила начисления.