Військовий читає документ. Фото: Reuters

Під час розлучення військовослужбовця та його дружини може виникнути питання щодо грошей, які чоловік переказував на її банківську картку під час шлюбу. Такі кошти не завжди можна вимагати назад, адже грошове забезпечення військового, отримане в період сімейних відносин, за загальним правилом належить обом з подружжя.

Про це розповів адвокат Владислав Дерій, передають Новини.LIVE.

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Чи є грошове забезпечення військового спільними грошима подружжя

Відповідно до статей 60 і 61 Сімейного кодексу України, майно та доходи, отримані чоловіком і дружиною під час шлюбу, за загальним правилом належать їм на праві спільної сумісної власності.

Це стосується також заробітної плати, пенсії, інших доходів і грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема бойових виплат.

Тому сам факт того, що гроші надходили на особисту картку чоловіка, не означає, що вони належать виключно йому. Якщо військовослужбовець переказував частину свого доходу дружині, такі кошти зазвичай розглядаються як сімейні гроші, а не як позика.

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Чи потрібно повертати гроші, які чоловік переказував дружині

Якщо під час шлюбу чоловік регулярно переказував дружині гроші на утримання сім'ї, оплату житла, продуктів, комунальних послуг або потреб дітей, вимагати повернення таких коштів після розлучення він не може лише через те, що шлюб припинився.

Відповідно до статті 65 Сімейного кодексу України, вважається, що один із подружжя діє за згодою другого, коли укладає договори щодо майна та коштів в інтересах сім'ї.

Гроші, які вже були витрачені на сімейні потреби, не підлягають автоматичному поверненню одному з подружжя. Сам факт переказу коштів під час шлюбу не створює боргових зобов'язань між чоловіком і дружиною.

Коли військовий може претендувати на частину грошей

Інша ситуація виникає, якщо переказані кошти не були витрачені, а залишилися на банківському рахунку дружини або були розміщені на депозиті.

У такому випадку збережені гроші можуть розглядатися як спільне майно подружжя, яке підлягає поділу.

За статтею 70 Сімейного кодексу України, частки чоловіка та дружини у спільному майні за загальним правилом є рівними. Тобто кожен із них може претендувати на половину спільних заощаджень, якщо інше не визначено домовленістю або рішенням суду.

Водночас для поділу коштів потрібно встановити, що вони є спільним майном, а також визначити їхню суму. Саме по собі перебування грошей на картці одного з подружжя не означає, що інший автоматично втрачає право на них.

Як відбувається розлучення з військовослужбовцем

Розірвання шлюбу та поділ майна є різними юридичними питаннями. Їх можна вирішувати в межах одного судового процесу або окремо.

Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із партнерів не погоджується на розлучення, шлюб розривають через суд. Позов за загальним правилом подають за місцем проживання відповідача.

Водночас у певних випадках, наприклад за наявності малолітніх чи неповнолітніх дітей на утриманні або проблем зі здоров'ям, позивач може звернутися до суду за власним місцем проживання.

Військова служба чоловіка не позбавляє дружину права на розлучення. Але вона може вплинути на строки розгляду справи.

Якщо військовослужбовець перебуває у складі ЗСУ або іншого військового формування, переведеного на воєнний стан, суд за передбачених законом обставин може зупинити провадження. Проте це не означає, що розлучення неможливе в усіх випадках.

Що робити, якщо чоловік вимагає повернути переказані гроші

Якщо після розлучення військовослужбовець вимагає повернути кошти, які раніше переказував дружині, важливо з'ясувати, на якій підставі він висуває таку вимогу.

Якщо гроші були витрачені на сімейні потреби, сам факт їхнього переказу не є підставою для стягнення.

Якщо ж кошти залишилися на рахунку або були накопичені, чоловік може звернутися до суду з вимогою про поділ спільного майна.

Водночас примусово списати гроші з банківської картки дружини лише за усною вимогою чоловіка неможливо. Для стягнення коштів потрібні законні підстави та відповідна процедура.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військових можуть зобов'язати звітувати про доходи. Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради Володимир Зеленський. Документ пропонує залишити відстрочку для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, а для військових тилових і адміністративних підрозділів передбачити декларування у звичайні строки.

Також Новини.LIVE писали, скільки отримують військовослужбовці в тилу. Остаточна сума залежить від фактичного часу служби. Під час відпустки та лікування діють окремі правила нарахування.