Выплаты для лиц с инвалидностью будут предоставлять по-новому с июля — детали

Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о правилах предоставления единовременной компенсации лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью до 18 лет, которая установлена в результате полученных повреждений здоровья, вызванных взрывоопасными предметами. Также сообщили об изменениях, которые произошли с июля 2025 года.

Об этом сообщает пресс-центр одного из управлений ПФУ.

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Что надо знать о разовой выплате для лиц с инвалидностью

Согласно постановлению правительства №765 от 25 июня 2025 года, на Пенсионный фонд с 1 июля текущего года возложены функции по назначению и выплате разовой помощи для лиц с инвалидностью, пострадавших из-за взрывоопасных предметов. Право на такую поддержку предусмотрено для:

граждан, которые имеют инвалидность из-за полученных на территории повреждений, вызванных взрывоопасными предметами, согласно п. 1 ст. 1 закона "О противоминной деятельности в Украине";

детей, у которых есть инвалидность до 18 лет по аналогичным причинам.

Такие компенсации назначают в случае обращения не позднее чем через 60 календарных месяцев после установления факта связи инвалидности с полученными повреждениями из-за взрывоопасных предметов:

детям до 18 лет — на основании заключения врачебно-консультативной комиссии медучреждения;

лицам от 18 лет — на основе заключения медико-социальной экспертной комиссии/выписки из решения экспертов по оценке функционирования лица.

Как получить разовую помощь людям с инвалидностью

С июля граждане будут оформлять разовую помощь в связи с инвалидностью из-за взрывоопасных предметов по-новому, обратившись с заявлением в:

сервисный центр Пенсионного фонда;

к уполномоченным лицам городской власти/ЦПАУ;

на портале е-услуг ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на портале государственных услуг "Дія";

через средства почтовой связи.

Необходимо собрать следующие документы:

заявление на выплату помощи;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении (на детей до 14 лет);

решение местной власти или суда об установлении над ребенком-сиротой/ребенком, лишенным родительской опеки, опеки и попечительства.

Ранее мы писали, что в Украине лицам с инвалидностью предоставлена возможность получить денежную помощь по проекту от немецкой неправительственной организации "Союз Рабочих Самаритян Германии" (ASB). Деньги предоставят только жителям Полтавщины.

Также мы рассказывали о том, что лица с инвалидностью могут присоединиться к программе профессионально-технического обучения. Некоторым предоставят микрогранты на собственное дело до 54 тыс. грн.