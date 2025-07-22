Выплаты для лиц с инвалидностью будут предоставлять по-новому с июля — детали

Разовая помощь для лиц с инвалидностью — что изменилось в июле
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о правилах предоставления единовременной компенсации лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью до 18 лет, которая установлена в результате полученных повреждений здоровья, вызванных взрывоопасными предметами. Также сообщили об изменениях, которые произошли с июля 2025 года.
Об этом сообщает пресс-центр одного из управлений ПФУ.
Что надо знать о разовой выплате для лиц с инвалидностью
Согласно постановлению правительства №765 от 25 июня 2025 года, на Пенсионный фонд с 1 июля текущего года возложены функции по назначению и выплате разовой помощи для лиц с инвалидностью, пострадавших из-за взрывоопасных предметов. Право на такую поддержку предусмотрено для:
- граждан, которые имеют инвалидность из-за полученных на территории повреждений, вызванных взрывоопасными предметами, согласно п. 1 ст. 1 закона "О противоминной деятельности в Украине";
- детей, у которых есть инвалидность до 18 лет по аналогичным причинам.
Такие компенсации назначают в случае обращения не позднее чем через 60 календарных месяцев после установления факта связи инвалидности с полученными повреждениями из-за взрывоопасных предметов:
- детям до 18 лет — на основании заключения врачебно-консультативной комиссии медучреждения;
- лицам от 18 лет — на основе заключения медико-социальной экспертной комиссии/выписки из решения экспертов по оценке функционирования лица.
Как получить разовую помощь людям с инвалидностью
С июля граждане будут оформлять разовую помощь в связи с инвалидностью из-за взрывоопасных предметов по-новому, обратившись с заявлением в:
- сервисный центр Пенсионного фонда;
- к уполномоченным лицам городской власти/ЦПАУ;
- на портале е-услуг ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на портале государственных услуг "Дія";
- через средства почтовой связи.
Необходимо собрать следующие документы:
- заявление на выплату помощи;
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении (на детей до 14 лет);
- решение местной власти или суда об установлении над ребенком-сиротой/ребенком, лишенным родительской опеки, опеки и попечительства.
Ранее мы писали, что в Украине лицам с инвалидностью предоставлена возможность получить денежную помощь по проекту от немецкой неправительственной организации "Союз Рабочих Самаритян Германии" (ASB). Деньги предоставят только жителям Полтавщины.
Также мы рассказывали о том, что лица с инвалидностью могут присоединиться к программе профессионально-технического обучения. Некоторым предоставят микрогранты на собственное дело до 54 тыс. грн.
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