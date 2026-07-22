Расчеты перед Нафтогазом: что нужно успеть до конца месяца

Счета, деньги, газовая плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предоставила клиентам возможность сэкономить при оплате природного газа. Чтобы не переплачивать, потребителям достаточно воспользоваться некоторой инструкцией до конца июля 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию компании в Facebook.

Кто может сэкономить на оплате газа до конца июля

Как отмечается, компания предоставляет возможность оплаты природного газа средствами в рамках государственной программы "Национальный кэшбэк". Важно своевременно перечислить деньги в соответствии с определенной инструкцией, ведь остаток "сгорит" до 31 июля 2026 года.

Такая возможность доступна тем, кто был активным участником программы, позволявшей поддерживать украинских производителей покупкой их товаров, накапливая за это кэшбэк в зависимости от категории в размере 5% или 15% на специальный счет. Максимально каждый участник мог накопить таких компенсаций до 3 000 грн.

Именно эти средства Нафтогаз позволяет направить на оплату счетов за использованный ресурс.

Согласно обновленным правилам программы, если деньги не будут использованы до конца текущего месяца, балансу грозит обнуление, а накопленные средства со счета будут автоматически зачислены в государственную казну.

Ранее дедлайн перенесли, чтобы все успели использовать средства. В связи с этим Нафтогаз рекомендует потратить накопленные средства на оплату коммунальных услуг, чтобы не накапливать долги.

Как расплатиться за газ с помощью кэшбэка

В рамках программы предусмотрена специальная инструкция о том, как стать ее участником, накопить кэшбэк и начать расплачиваться, в частности, за коммунальные услуги. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Оформить специальную карту (виртуальную в приложении/физическую в банковском отделении); Выбрать карту для расчетов за товары; Купить товар, получить кэшбэк на специальный счет.

После этого, чтобы использовать кэшбэк для оплаты коммунальных услуг, необходимо выполнить следующие шаги:

авторизация в личном кабинете на портале/в приложении поставщика газа;

осуществление оплаты с карты с "Национальным кэшбэком";

подтверждение списания средств со спецсчета.

Клиенты должны произвести расчет до 25 числа через следующие электронные сервисы:

мобильное приложение "Куб";

личный кабинет;

официальный сайт Нафтогаза.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, куда обращаться в случае отказа в предоставлении субсидии. В случае получения отказа граждане могут обжаловать соответствующее решение. Однако стоит тщательно проверить, что именно стало причиной, ведь если она заключается в ошибке в документах или наличии задолженности, то это нужно исправить и повторно подать заявление.

Также Новини.LIVE писали, что гражданам, оформляющим жилищные субсидии на оплату природного газа, в некоторых случаях необходимо предоставить отдельную справку от Нафтогаза. Речь идет об информации, подтверждающей отсутствие задолженности за ресурс. Такой документ от компании является обязательным для некоторых клиентов.