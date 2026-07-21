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Главная Финансы Отказ в субсидии на услуги ЖКХ: кто и как может оспорить

Отказ в субсидии на услуги ЖКХ: кто и как может оспорить

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 08:50
Отказ в коммунальной субсидии: как обжаловать решение и вернуть право на помощь
Женщина за компьютером, квитанции и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине субсидия на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) назначается с месяца подачи заявления о ее назначении до даты окончания сезона. Если человеку выделили меньшую сумму или вообще отказали в назначении помощи, он имеет право обжаловать это решение.

О том, кто и как может это сделать, рассказывает издание Новини.LIVE.

Что нужно знать о праве на коммунальные субсидии в 2026 году

По данным Пенсионного фонда, в 2026 году жилищные субсидии предусмотрены жильцам домохозяйств, которые не могут самостоятельно оплачивать:

  • жилищно-коммунальные услуги;
  • управление многоквартирным домом;
  • приобретение сжиженного газа/твердого и жидкого печного бытового топлива.

Право на получение помощи имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые легально находятся в стране и проживают в жилых помещениях.

Субсидия назначается на два периода: неотопительный (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный (с 1 октября по 30 апреля). Размер помощи составляет разницу между стоимостью всех коммунальных услуг и суммой обязательного платежа семьи.

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Однако существует ряд случаев, когда в праве на помощь могут отказать или сумма субсидии окажется меньше, чем ожидалось. В частности, заявление и декларация считаются не поданными, если не были указаны следующие данные:

  • о членах семьи, входящих в состав домохозяйства, доходы которых учитываются при определении субсидии;
  • адрес домохозяйства/номера личных счетов;
  • номер мобильного телефона заявителя.

Если дело в допущенной ошибке, то заявитель имеет право исправить ее в течение 30 календарных дней. Если этого не сделать, то отказ будет окончательным.

Также допускается перерасчет субсидии в отдельных случаях по обращению получателя:

  • неработающими пенсионерами, если расчет субсидии проводился с учетом полученной зарплаты;
  • лицами, предоставляющими дополнительные документы для уточнения дохода, с учетом которого назначалась субсидия;
  • нетрудоспособными неработающими лицами, проживающими в одиночестве, относительно назначения помощи на сверхнормативную площадь жилья.

Куда обращаться в случае отказа в субсидии

В случае отказа в субсидии на оплату коммунальных услуг граждане могут обжаловать это решение. Однако перед этим следует тщательно проверить, что именно стало причиной отказа: если причина заключается в ошибке в документах или наличии задолженности, то это следует исправить и подать заявление повторно.

Если отказ в субсидии был, по мнению получателя, незаконным, то он может обратиться:

  • в главное управление Пенсионного фонда;
  • в городской совет.

В жалобе также необходимо указать:

  • фамилию, имя, отчество;
  • адрес проживания;
  • отделение Пенсионного фонда, вынесшее решение;
  • причину несогласия с отказом;
  • приложить копии документов, подтверждающих правоту (данные, подтверждающие сложное финансовое положение (например, медицинские документы).

Если ПФУ не пересмотрит решение, то заявитель имеет право обратиться в суд, приложив соответствующий документ с решением фонда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что гражданам, оформляющим субсидии на оплату газа, в отдельных случаях необходимо будет подать дополнительную справку от Нафтогаза. Речь идет о документе, подтверждающем отсутствие задолженности за природный газ. Получение такого документа от компании является обязательным для нескольких категорий заявителей.

Также Новини.LIVE писали, что в Нафтогазе изменили реквизиты для расчетов. Чтобы избежать проблем, клиентов призвали при отправке средств проверять правильность данных. В частности, речь идет о случаях, когда цифры необходимо вводить вручную или по сохраненным шаблонам.

коммунальные услуги субсидии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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