Льготная пенсия для работников на вредных работах — кто имеет право и какие условия

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине граждане, которые работают во вредных условиях, могут выйти на пенсию, не дожидаясь 60-летия. Для этого необходимо подтверждение специального стажа соответствующими документами.

Это предусмотрено постановлением правительства от №162.

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Выход на пенсию, если есть стаж работы во вредных условиях

Речь идет о постановлении "Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на

пенсию по возрасту на льготных условиях".

Комментируя соответствующий документ, в Пенсионном фонде отметили, что даже если женщина работала во вредных условиях десять лет, а мужчина более 12 лет по Списку №2 производств, работ, профессий, должностей, то будут иметь право на пенсию по возрасту на льготных условиях. Такие граждане смогут выйти на пенсию по достижении 55-летнего возраста при наличии страхового стажа:

не менее 30 лет у мужчин (не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах);

не менее 25 лет у женщин (не менее 10 лет на указанных работах).

В Список №2 производств и работ, дающих право на льготную пенсию, входят разные сферы, такие как металлургия, горная промышленность, химическое производство, строительство.

Нюансы оформления льготной пенсии

Чтобы оформить досрочную пенсию, необходимо подтверждение соответствующего права на основе:

записей в трудовой книжке;

справок, которые выдают на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемники.

Справка должна содержать следующую информацию:

периоды вредной работы, которые будут зачислены в специальный страховой стаж;

профессия/должность такого работника;

характер вредной работы;

раздел, наименование списков, куда включается соответствующий период работы;

первичные документы за период выполнения работы, на основании которых была выдана такая справка.

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