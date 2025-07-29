Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ранний выход на пенсию из-за вредной работы — какие условия

Ранний выход на пенсию из-за вредной работы — какие условия

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 06:10
Льготная пенсия для работников на вредных работах — кто имеет право и какие условия
Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине граждане, которые работают во вредных условиях, могут выйти на пенсию, не дожидаясь 60-летия. Для этого необходимо подтверждение специального стажа соответствующими документами.

Это предусмотрено постановлением правительства от №162.

Реклама
Читайте также:

Выход на пенсию, если есть стаж работы во вредных условиях

Речь идет о постановлении "Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на
пенсию по возрасту на льготных условиях".

Комментируя соответствующий документ, в Пенсионном фонде отметили, что даже если женщина работала во вредных условиях десять лет, а мужчина более 12 лет по Списку №2 производств, работ, профессий, должностей, то будут иметь право на пенсию по возрасту на льготных условиях. Такие граждане смогут выйти на пенсию по достижении 55-летнего возраста при наличии страхового стажа:

  • не менее 30 лет у мужчин (не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах);
  • не менее 25 лет у женщин (не менее 10 лет на указанных работах).

В Список №2 производств и работ, дающих право на льготную пенсию, входят разные сферы, такие как металлургия, горная промышленность, химическое производство, строительство.

Нюансы оформления льготной пенсии

Чтобы оформить досрочную пенсию, необходимо подтверждение соответствующего права на основе:

  • записей в трудовой книжке;
  • справок, которые выдают на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемники.

Справка должна содержать следующую информацию:

  • периоды вредной работы, которые будут зачислены в специальный страховой стаж;
  • профессия/должность такого работника;
  • характер вредной работы;
  • раздел, наименование списков, куда включается соответствующий период работы;
  • первичные документы за период выполнения работы, на основании которых была выдана такая справка.

Ранее мы писали, что три категории граждан смогут получить дополнительно 1 тыс. грн в августе 2025 года. Пенсионный фонд начислит такие выплаты ко Дню Независимости.

Также мы сообщали, что многодетные матери могут получить прибавку к пенсии. Известно, кому из них предусмотрена выплата в размере 37% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации