Счета за коммунальные услуги — эксперты рассказали эффективные способы экономии

Счета за коммуналку — как эффективно сэкономить на оплате до 50%
В Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако, зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.
Об эффективных методах экономии рассказали эксперты.
Как экономить на электроэнергии
Чтобы экономить на электрической энергии, нужно установить дифференцированный счетчик (двухзонный или трехзонный) и изменить тариф. Это позволит за потребленную ночью энергию платить до 50% меньше.
Дифференцированные счетчики позволяют вести учет потребленной электроэнергии отдельно по каждому периоду времени (зоне суток). Такие приборы считают ток не только по количеству потребленных кВт-часов, а умеют запоминать, сколько ресурса в сутки было потреблено.
По словам энергетиков, учет по зонам выгоден, если большинство электроприборов будет использоваться в ночное время.
Двухзонный счетчик делит на два периода потребления электроэнергии: с 7.00 до 23.00 часов — по полному тарифу, с 23.00 до 7.00 часов — со скидкой. Применяется коэффициент 0,5 к тарифу, поэтому можно платить на 50% меньше.
Трехзонный счетчик делит потребление на три периода: с 8 до 11 и с 20 до 22, электричество стоит на 50% дороже обычного тарифа. Ночью, с 23 часов до 7 часов утра, потребитель может получать 60% скидки от тарифа (коэффициент 0,4). Остальное время — с 7 до 8, с 11 до 20, с 22 до 23 часов — полный тариф.
Как платить меньше за воду
Меньше платить за водоснабжение можно только путем экономии. Поэтому следует взять за правило несколько советов от коммунальщиков. А именно:
- Вовремя выключать воду, когда не требуется. В частности, во время утренних процедур.
- Пользоваться исправной сантехникой. По словам специалистов, из-за протекающих крана или трубы только за одни сутки можно потерять 20 — 200 литров воды.
- Заменить сливной бачок унитаза на устройство с обычным и экономичным режимом слива. Как утверждают коммунальщики, это будет экономить до 20 литров в день.
- Принимать душ вместо ванной.
- При мытье посуды можно набрать в раковину воду и закрыть пробкой, а ополаскивать тарелки и чашки можно в другой емкости с чистой водой.
Как меньше платить за газ
Потребители Нафтогаза могут также экономить, но наряду с этим, снизить суммы в коммунальных платежках за природный газ можно, получив скидку. Для этого нужно своевременно оплачивать счет за голубое топливо — до 15 числа. В таком случае скидку автоматически прибавят в следующем расчетном месяце.
Важно то, что скидка предоставляется при расчете онлайн с помощью сервиса Нафтогаза.
Осуществить оплату за потребленный газ можно:
- в личном кабинете my.gas.ua;
- чат-боте GASUA в Viber и Telegram.
Размер скидки для клиентов Нафтогаза составляет 1%, однако она особенно актуальна для тех, кто потребляет большие объемы газа и получает немалые суммы для оплаты в коммунальных платежках.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине повысили тарифы на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным тарифом.
Также мы писали, что в Киевской области с сентября 2024 планируется введение новых тарифов на водоснабжение и водоотвод. Изменения в тарифах вызваны ростом затрат на электроэнергию.
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