Операции в ПриватБанке — когда грозит блокировка счетов

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" может блокировать счета клиентам при попытках перечислить сумму в несколько десятков тысяч гривен. Таким образом банк выполняет нормы закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Об очередном подобном случае рассказал один из клиентов банка на портале "Минфин".

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Почему ПриватБанк заблокировал счета

Как сообщил клиент финучреждения в одном из сообщений, ему нужно было осуществить перечисление средств на счет физлица-предпринимателя на сумму 34 тыс. грн. Поскольку банк несколько раз отказал, он обратился в службу поддержки. Там не смогли назвать причину отказа, а после разговора все счета без предупреждений полностью заблокировали.

"Вчера мне нужно было осуществить платеж на счет ФЛП на сумму 34 150 грн. Обычная операция, ничего чрезвычайного. Я зашел в приложение, ввел реквизиты и назначение платежа — система выдала ошибку. Повторил попытку — снова сбой, но уже с сообщением, что операцию нужно подтвердить. Варианты: или через видеозвонок в чате, или позвонить на 3700... И тут — как только завершается разговор с оператором — мне отвязывают номер телефона от Приват24 и блокируют все карты и счета...", — рассказал клиент.

Скриншот. Источник: Минфин

Правила блокировки ПриватБанком карт

По данным банка, финучреждение имеет законное право при определенных условиях блокировать счета. Все украинские банки во время военного положения обязаны принимать усиленные меры проверки различных финансовых операций в рамках закона о "предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Те платежи, которые система посчитает рисковыми, блокируются в автоматическом режиме. Законодательство позволяет не уточнять точные причины соответствующего решения. Среди них:

необычные транзакции;

крупные суммы переводов без четкой цели;

операции между счетами, не подтвержденными документами;

из-за решения суда при наличии долгов.

В таком случае надо обратиться в службу поддержки. Банк, как правило, запросит дополнительную информацию для подтверждения происхождения средств. Однако, если они не будут соответствовать действительности, с клиентами будет разорвано сотрудничество.

Гражданам предоставляют возможность перечисления средств с заблокированных карт на счета в другие финучреждения. Для этого необходимо обратиться в банк с документами:

реквизитами банковского счета, открытого в другом банке на имя клиента;

документами, где подтверждаются полномочия распоряжаться счетами (если привлечен представитель);

документом, где удостоверяется личность (паспорт/другие документы);

документом, где удостоверяется регистрация в Госреестре физлиц — налогоплательщиков;

заявлением на осуществление перерасчета остатков денег на другой счет.

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