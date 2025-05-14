ПриватБанк в рамках финмониторинга закрывает счета ФЛП — детали

Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине финучреждения продолжают разрывать сотрудничество с физлицами-предпринимателями (ФЛП) в рамках финансового мониторинга без какого-либо объяснения причин. В частности, государственный "ПриватБанк" прекращает работу с такой категорией клиентов даже после предоставления необходимых документов для проверки.

О подобном очередном случае говорится на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Как сообщила одна из клиенток, банк по собственной инициативе прекратил деловые отношения с ней как физлицом-предпринимателем, не предоставив никаких объяснений или дополнительных запросов о подтверждении осуществления финопераций. Все необходимые бумаги о доходах гражданка передала для проверки.

"Получила звонок от менеджера банка о том, что банк разорвет со мной отношения. И я должна предоставить документы о подтверждении средств. Были предоставлены документы, что я являюсь ФЛП. Суммы доходов по ФЛП достаточно немалые. Также еще было предоставлено несколько документов. Документы приняли. Через день приходит сообщение, что со мной разорваны отношения. Вход в кабинет заблокирован, дозвонившись оператору, получила ответ, что ждите письма и все. Никакого письма с объяснениями нет. Причина расторжения непонятна. Хорошо, что средств на счетах не было...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что нужно знать о финмониторинге

Финмониторинг является деятельностью финансовых организаций, направленной на выявление операций граждан, требующих обязательного контроля, а также связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения. Ключевой целью финмониторинга является обеспечение прозрачности и безопасности финопераций.

Соответствующее требование прописано в законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения".

Как правило, в случае подозрительных операций и сомнительных доходов после проверки банк сообщает о расторжении деловых отношений. Однако не присваивает средства, а предоставляет возможность перевода остатков денег на счета в другие банки. Средства можно вывести, если подать:

заявление о перечислении остатков суммы;

реквизиты счета в другом банке на имя клиента;

документы, где подтверждены полномочия распоряжаться счетом;

документ, где удостоверяется личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физлиц-налогоплательщиков и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке есть требование по актуализации данных. Однако некоторые клиенты жалуются, что процедура может оказаться довольно сложной.

Также сообщали о тарифах в ПриватБанке за срочные денежные переводы по всей Украине и за границу. Также клиенты могут сами рассчитать стоимость такого перевода.