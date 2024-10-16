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Рада повысила штрафы за незаконную вырубку деревьев — что угрожает нарушителям

16 октября 2024 14:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штрафы более чем на 50 тыс. грн — в Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку деревьев
Срубленные деревья. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Верховная Рада Украины ужесточила наказание за незаконную вырубку деревьев и кустарников. За нарушение предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях может грозить заключение сроком до трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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Какие штрафы за незаконную вырубку деревьев

Верховная Рада 10 октября 2024 приняла Закон №9665, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовного кодекса Украины (УК). Закон направлен на усиление ответственности за нарушение лесопользования, защиты растительного мира и борьбу с незаконным оборотом древесины. Он предусматривает более жесткие наказания за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение деревьев и кустарников.

В частности, КУоАП дополнена новой статьей 652, которая вводит административную ответственность за незаконную перевозку, хранение или продажу древесины без подлежащих документов, подтверждающих ее законность, или с поддельными или незаконно полученными документами.

За такие действия предусмотрены штрафы:

  • для граждан — от 510 до 15 300 гривен;
  • для должностных лиц — от 3 400 до 15 300 гривен.

Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 2461, устанавливающей уголовную ответственность за незаконную перевозку или сбыт древесины в значительных объемах без надлежащих документов или с поддельными документами. За такие нарушения предусмотрен штраф от 34 000 до 51 000 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет.

Что еще стоит знать

Напомним, штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов в Украине значительно увеличились. Такое решение принято в целях более эффективной защиты природных ресурсов страны и предотвращения самовольного сбора этих даров природы в запрещенных местах.

Мы также рассказывали, что в Украине действуют ограничения для рыбаков, особенно во время нереста. С 10 октября 2024 года в водоемах некоторых регионов запрещено ловить ручьевую форель, за нарушение предусмотрены штрафы.

Верховная Рада штраф штрафы деревья вырубка леса экология

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