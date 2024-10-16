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Рада підвищила штрафи за незаконну вирубку дерев — що загрожує порушникам

16 жовтня 2024 14:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Штрафи на понад 50 тис. грн — в Україні посилили відповідальність за незаконну вирубку дерев
Зрубані дерева. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада України посилила покарання за незаконну вирубку дерев і чагарників. За порушення передбачені штрафи, а в окремих випадках може загрожувати ув'язнення на строк до трьох років.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

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Які штрафи за незаконну вирубку дерев

Верховна Рада 10 жовтня 2024 року ухвалила Закон №9665, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального кодексу України (КК). Закон спрямований на посилення відповідальності за порушення у сфері лісокористування, захисту рослинного світу та боротьбу з незаконним обігом деревини. Він передбачає більш жорсткі покарання за незаконне вирубування, пошкодження або знищення дерев і чагарників.

Зокрема, КУпАП доповнено новою статтею 652, яка вводить адміністративну відповідальність за незаконне перевезення, зберігання чи продаж деревини без належних документів, що підтверджують її законність, або з підробленими чи незаконно отриманими документами.

За такі дії передбачено штрафи: 

  • для громадян — від 510 до 15 300 гривень; 
  • для посадових осіб — від 3 400 до 15 300 гривень.

Кримінальний кодекс України доповнено статтею 2461, яка встановлює кримінальну відповідальність за незаконне перевезення чи збут деревини у значних обсягах без належних документів або з підробленими документами. За такі порушення передбачено штраф від 34 000 до 51 000 гривень або обмеження волі на строк до трьох років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, штрафи за незаконний збір грибів, ягід та горіхів в Україні значно збільшилися. Таке рішення прийняте з метою більш ефективного захисту природних ресурсів країни та запобігання самовільному збору цих дарів природи у заборонених місцях. 

Ми також розповідали, що в Україні діють обмеження для рибалок, особливо під час нересту. З 10 жовтня 2024 року у водоймах деяких регіонів заборонено ловити струмкову форель, за порушення передбачені штрафи.

Верховна Рада штраф штрафи дерева вирубка лісу екологія

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