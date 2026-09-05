Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Рада готовит новые требования к банкам: что будет с деньгами вкладчиков

Рада готовит новые требования к банкам: что будет с деньгами вкладчиков

Ua ru
5 сентября 2026 11:10
Банковские правила меняют: вкладчикам упростят возврат средств
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Для людей, хранящих сбережения в банке, Верховная Рада готовит дополнительную защиту. Если банк обанкротится, вкладчикам будет проще забрать деньги, гарантированные государством. Не придется отдельно подавать заявление в Фонд гарантирования вкладов — выплату планируют производить автоматически. В то же время банки будут обязаны иметь больший запас капитала, чтобы лучше противостоять финансовым проблемам.

О новых правилах для банков рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект №13007-д.

Реклама

Если деньги не забрали во время ликвидации

Одно из важных изменений касается средств, которые человек не получил во время ликвидации банка. У таких денег больше не будет срока давности. Их будут передавать в Фонд гарантирования вкладов, а забрать средства можно будет позже. Это важно для тех, кто по определенным причинам не смог получить положенную выплату сразу. Деньги не должны пропадать из-за того, что человек пропустил определенный срок.

Банкам придется увеличить капитал

Изменения коснутся и самих банков. Минимальный уставный капитал финансового учреждения увеличат с 200 до 250 миллионов гривен. На выполнение нового требования банкам дадут шесть месяцев.

Закон также ужесточает правила работы с банками, которые стали неплатежеспособными, и расширяет полномочия Фонда гарантирования вкладов.

Читайте также:

Больше внимания кибербезопасности

Отдельный блок изменений касается информационной безопасности. Банки должны усилить защиту своих систем от кибератак и других угроз. Для клиентов это важно не меньше, чем финансовая устойчивость банка, ведь люди ежедневно пользуются мобильным банкингом, картами и онлайн-платежами.

Новые правила также охватывают вопросы денежного обращения и деятельности институтов совместного инвестирования.

Что будет с гарантией на вклады

В настоящее время в Украине во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены действует 100% гарантия на банковские вклады физических лиц. По окончании этого переходного периода гарантированная сумма возмещения должна составлять не менее 600 000 гривен.

Зачем нужны изменения

В Верховной Раде связывают нововведения с приведением украинского законодательства в соответствие с правилами Европейского Союза. Цель — сделать банковскую систему более устойчивой и лучше защитить клиентов в случае, если банк придется вывести с рынка.

Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько микрокредитов взяли украинцы в 2026 году. За первое полугодие граждане оформили более 4,1 миллиона займов на 37,5 миллиардов гривен, а средний размер кредита вырос до 9 170 гривен. В то же время общая задолженность перед МФО достигла 32,32 миллиардов гривен, увеличившись за полгода на 17%.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут защититься от скрытых банковских комиссий и проблем с долгами. Клиентам советуют требовать возврата незаконно списанных средств, оспаривать ошибочные долги и не соглашаться на навязанные платежи. Если банк не выдает депозит или возникают другие нарушения, нужно подавать письменное требование и обращаться с жалобой в НБУ.

деньги банки законопроект средства вклады
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации