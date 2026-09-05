Банковские правила меняют: вкладчикам упростят возврат средств

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Для людей, хранящих сбережения в банке, Верховная Рада готовит дополнительную защиту. Если банк обанкротится, вкладчикам будет проще забрать деньги, гарантированные государством. Не придется отдельно подавать заявление в Фонд гарантирования вкладов — выплату планируют производить автоматически. В то же время банки будут обязаны иметь больший запас капитала, чтобы лучше противостоять финансовым проблемам.

О новых правилах для банков рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект №13007-д.

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Если деньги не забрали во время ликвидации

Одно из важных изменений касается средств, которые человек не получил во время ликвидации банка. У таких денег больше не будет срока давности. Их будут передавать в Фонд гарантирования вкладов, а забрать средства можно будет позже. Это важно для тех, кто по определенным причинам не смог получить положенную выплату сразу. Деньги не должны пропадать из-за того, что человек пропустил определенный срок.

Банкам придется увеличить капитал

Изменения коснутся и самих банков. Минимальный уставный капитал финансового учреждения увеличат с 200 до 250 миллионов гривен. На выполнение нового требования банкам дадут шесть месяцев.

Закон также ужесточает правила работы с банками, которые стали неплатежеспособными, и расширяет полномочия Фонда гарантирования вкладов.

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Больше внимания кибербезопасности

Отдельный блок изменений касается информационной безопасности. Банки должны усилить защиту своих систем от кибератак и других угроз. Для клиентов это важно не меньше, чем финансовая устойчивость банка, ведь люди ежедневно пользуются мобильным банкингом, картами и онлайн-платежами.

Новые правила также охватывают вопросы денежного обращения и деятельности институтов совместного инвестирования.

Что будет с гарантией на вклады

В настоящее время в Украине во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены действует 100% гарантия на банковские вклады физических лиц. По окончании этого переходного периода гарантированная сумма возмещения должна составлять не менее 600 000 гривен.

Зачем нужны изменения

В Верховной Раде связывают нововведения с приведением украинского законодательства в соответствие с правилами Европейского Союза. Цель — сделать банковскую систему более устойчивой и лучше защитить клиентов в случае, если банк придется вывести с рынка.

Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько микрокредитов взяли украинцы в 2026 году. За первое полугодие граждане оформили более 4,1 миллиона займов на 37,5 миллиардов гривен, а средний размер кредита вырос до 9 170 гривен. В то же время общая задолженность перед МФО достигла 32,32 миллиардов гривен, увеличившись за полгода на 17%.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут защититься от скрытых банковских комиссий и проблем с долгами. Клиентам советуют требовать возврата незаконно списанных средств, оспаривать ошибочные долги и не соглашаться на навязанные платежи. Если банк не выдает депозит или возникают другие нарушения, нужно подавать письменное требование и обращаться с жалобой в НБУ.