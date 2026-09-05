Банківські правила змінюють: вкладникам спростять повернення коштів

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Для людей, які тримають заощадження в банку, Верховна Рада готує додатковий захист. Якщо банк збанкрутує, вкладникам буде простіше забрати гарантовані державою гроші. Не доведеться окремо подавати заяву до Фонду гарантування вкладів — виплату планують проводити автоматично. Водночас банки зобов’яжуть мати більший запас капіталу, щоб краще витримувати фінансові проблеми.

Про нові правила для банків розповідає Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №13007-д.

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Якщо гроші не забрали під час ліквідації

Одна з важливих змін стосується коштів, які людина не отримала під час ліквідації банку. Такі гроші більше не матимуть строку давності. Їх передаватимуть до Фонду гарантування вкладів, а забрати кошти можна буде пізніше. Це важливо для тих, хто з певних причин не зміг отримати належну виплату одразу. Гроші не повинні зникати через те, що людина пропустила певний термін.

Банкам доведеться збільшити капітал

Зміни торкнуться і самих банків. Мінімальний статутний капітал фінустанови збільшать із 200 до 250 мільйонів гривень. На виконання нової вимоги банки отримають шість місяців.

Закон також посилює правила роботи з банками, які стали неплатоспроможними, та розширює повноваження Фонду гарантування вкладів.

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Більше уваги кіберзахисту

Окремий блок змін стосується інформаційної безпеки. Банки мають посилити захист своїх систем від кібератак та інших загроз. Для клієнтів це важливо не менше, ніж фінансова стійкість банку, адже люди щодня користуються мобільним банкінгом, картками та онлайн-платежами.

Нові правила також охоплюють питання грошового обігу та діяльності інститутів спільного інвестування.

Що буде з гарантією на вклади

Наразі в Україні під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування діє 100% гарантія на банківські вклади фізичних осіб. Після завершення цього перехідного періоду гарантована сума відшкодування має становити не менше 600 000 гривень.

Навіщо потрібні зміни

У Верховній Раді пов'язують нововведення із наближенням українського законодавства до правил Європейського Союзу. Мета — зробити банківську систему стійкішою та краще захистити клієнтів у випадку, якщо банк доведеться вивести з ринку.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці взяли мікрокредитів у 2026 році. За перше півріччя громадяни оформили понад 4,1 мільйонів позик на 37,5 мільярдів гривень, а середній кредит зріс до 9 170 гривень. Водночас загальна заборгованість перед МФО досягла 32,32 мільярдів гривень, збільшившись за пів року на 17%.

Також Новини.LIVE розповідали, як українці можуть захиститися від прихованих банківських комісій та проблем із боргами. Клієнтам радять вимагати повернення незаконно списаних коштів, оскаржувати помилкові борги та не погоджуватися на нав’язані платежі. Якщо банк не видає депозит або виникають інші порушення, потрібно подавати письмову вимогу та звертатися зі скаргою до НБУ.