Снятие наличных с польской карты в Украине: как избежать лишних трат

Мужчина у банкомата, карта в руке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы, у которых есть сбережения на польских картах, могут терять часть средств при снятии наличных в Украине. Причины кроются в комиссиях банков, конвертации валюты и настройках платежных систем, о которых знают не все.

Как за несколько минут получить деньги и минимизировать расходы, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Nfront.

Работают ли польские карты в Украине

Карты Visa и Mastercard, выпущенные польскими банками, без проблем принимают большинство украинских банкоматов. Речь идет о картах PKO BP, Santander, Pekao, mBank, Millennium и других популярных банков.

Снять деньги можно через сети ПриватБанка, Ощадбанка, Райффайзен Банка, Кредобанка и многих других. Но обратите внимание, что на банкомате должны быть логотипы международных платежных систем.

Где украинцы чаще всего теряют деньги

Чаще всего это происходит при конвертации валюты. Банкомат может предложить сразу перевести сумму в злотые по собственному курсу. Многие украинцы соглашаются, считая, что это выгоднее. На самом деле же такая услуга, известная как DCC (динамическая конвертация валюты), часто обходится дороже.

Поэтому лучше выбирать выдачу средств в гривнах. Тогда конвертацию проведет банк-эмитент карты, что обойдется значительно дешевле.

Каких комиссий не избежать

При снятии наличных с вашего счета могут одновременно списаться несколько платежей:

комиссия польского банка за операцию за рубежом;

плата украинского банкомата за выдачу наличных;

расходы на конвертацию валюты.

Вот почему переплата иногда оказывается значительно больше, чем ожидает владелец карты.

Как сэкономить

Многие украинцы отдают предпочтение сочетанию PKO Bank Polski и Кредобанка. Между этими учреждениями действуют упрощенные правила переводов, деньги поступают быстрее и с минимальными затратами.

Поэтому те, кто регулярно переводит средства между Польшей и Украиной, часто имеют счета в обоих банках.

Когда лучше вообще не снимать наличные

Стоит знать, что безналичная оплата польской картой в магазинах, аптеках или кафе нередко обходится дешевле, чем снятие наличных в банкомате.

Есть и еще одна альтернатива — международные сервисы переводов, в частности Wise или Revolut. Они позволяют обменять валюту по более выгодному курсу и часто без лишних комиссий.

Какие лимиты действуют в 2026 году

Если нужно снять несколько тысяч гривен, проблем не должно быть. Но при крупных операциях могут сработать ограничения как украинских, так и польских банков.

В Украине действует лимит на выдачу наличных — до 100 тыс. грн в день с одного счета. Польские банки также устанавливают собственные суточные ограничения для операций за рубежом. В зависимости от тарифа и типа карты они могут составлять от 2 тыс. до 10 тыс. злотых в сутки.

Для операций на сумму 50–100 тыс. грн и более лучше воспользоваться банковским переводом или обратиться в отделение. Это часто дешевле и удобнее, чем несколько последовательных операций в банкомате.

Но обратите внимание, что банк может запросить документальное подтверждение наличия средств.

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