Как в Польше снять наличные с карты без банкомата — список мест

Польские злотые. Фото: Pixabay

Для многих украинцев, которые живут в Польше, часто бывают там по делам, приезжают в гости или просто путешествуют, вопрос снятия наличных без банкомата может стать актуальным в самый неожиданный момент. Особенно если банкомат далеко, недоступен или взимает высокую комиссию.

О том, как в Польше снять деньги с карты без банкомата, рассказало издание YAVP.

Реклама

Читайте также:

Где можно снять наличные деньги

Владельцы карт Visa и Mastercard любых банков могут в Польше снять деньги тремя способами, не считая банкоматов:

Заправки. Автозаправочные сети Bliska, BP или Orlen предоставляют услугу снятия наличных на кассах. Магазины. Спрашивайте о возможности снятия наличных на кассе в супермаркетах, таких как Biedronka, Żabka, Carrefour, POLOMarket, Dino, Hebe и других. Почтовые отделения. Наличные также можно получить в отделениях Poczta Polska.

Отмечается, что в системе Mastercard услуга снятия наличных не через банкомат называется "Płać kartą i wypłacaj" и имеет лимит в 1 000 злотых за один раз, а в системе Visa — услуга "Cashback" с лимитом в 300 злотых. Однако при этом можно снимать наличные неограниченное количество раз в течение дня.

Как воспользоваться услугой и какая комиссия

Для снятия денег в магазине или на АЗС в Польше, надо осуществить покупку хотя бы на 1 злотый. Далее необходимо сообщить кассиру, что вы хотите получить наличные, вставить карту в терминал, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию пин-кодом. Польские магазины и автозаправочные станции не взимают комиссию за такие операции, однако могут делать сами банки:

BNP Paribas — 1 злотый;

Santander Bank Polska — 1,5 злотого;

PKO BP и Bank Pekao — 2 злотых.

Вообще не взимают комиссию банки Alior Bank, Bank Millennium, Credit Agricole, NG Bank Śląski, mBank и Nest Bank.

Ранее мы рассказывали, что многие украинцы за рубежом могут рассчитывать на получение гражданства Польши. Такое право наступает при наличии конкретных оснований. Однако если не выполнить обязательные условия, то оформление второго паспорта "не светит".

Также узнавайте, могут ли украинцы за рубежом получить денежную помощь в рамках программы "Зимняя поддержка".