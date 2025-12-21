Где в Польше самые высокие зарплаты — рейтинг воеводств и городов

Люди на улицах Кракова. Фото: Pixabay

С начала полномасштабной войны сотни тысяч украинцев выехали в Польшу в поисках безопасности и стабильного заработка, поэтому вопрос уровня оплаты труда для них особенно актуален. В то же время заработные платы в этой стране существенно отличаются в зависимости от города и воеводства: в одних регионах работа оплачивается значительно лучше, чем в других.

Новини.LIVE рассказывают, где в Польше можно заработать больше всего.

В каких воеводствах самые высокие зарплаты

Минимальная заработная плата в Польше в 2025 году составляет 4 666 злотых брутто (до вычета всех налогов). Что касается средней зарплаты, то, как пишет издание inPoland, согласно отчету Главного статистического управления страны, самый высокий показатель в Мазовецком воеводстве — 9 488,94 злотых. В других регионах средние зарплаты следующие:

Нижнесилезское воеводство — 8 359,59 злотых;

Малопольское воеводство — 8 249,31 злотых;

Силезское воеводство — 8 096,38 злотых;

Поморское воеводство — 8 066,89 злотых;

Лодзинское воеводство — 7 646,62 злотых;

Опольское воеводство — 7 536,33 злотых;

Западнопоморское воеводство — 7 512,51 злотых;

Великопольское воеводство — 7 428,35 злотых;

Любуское воеводство — 7 425,38 злотых;

Подляское воеводство — 7 446,20 злотых;

Люблинское воеводство — 7 374,45 злотых;

Куявско-Поморское воеводство — 7 322,89 злотых;

Свентокшиское воеводство — 7 236,58 злотых.

Самая низкая средняя зарплата в Подкарпатском и Варминско-Мазурском воеводствах — 7 175,92 злотых и 7 133,90 злотых соответственно.

В каких городах Польши самые высокие зарплаты

Если рассматривать этот показатель в разрезе польских городов, то стоит отметить смену лидера. В прошлом году самая высокая средняя зарплата была в Варшаве, а в 2025 году "пальму первенства" получил Краков.

Общая картина распределения польских городов по уровню заработных плат такова:

Краков — 11 160,39 злотых;

Варшава — 10 606,89 злотых;

Гданьск — 10 370,97 злотых;

Катовице — 9 782,69 злотых;

Познань — 9 589,37 злотых;

Вроцлав — 9 478,54 злотых;

Жешув — 9 273,66 злотых;

Щецин — 9 182,33 злотых;

Торунь — 8 514,54 злотых;

Ополе — 8 507,44 злотых;

Лодзь — 8 486,86 злотых;

Зеленая Гура — 8 381,12 злотых;

Быдгощ — 8 300,44 злотых;

Люблин — 8 233,14 злотых;

Ольштын — 7 877,05 злотых;

Кельце — 7 731,93 злотых;

Белосток — 7 584,90 злотых;

Гожув Велькопольский — 7 510 злотых.

В целом зарплаты в Польше выросли на 6,6%, больше всего в области информации и коммуникации, а также культурной, развлекательной и рекреационной деятельности.

