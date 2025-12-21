Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Работа в Польше — в каких городах и воеводствах больше платят

Работа в Польше — в каких городах и воеводствах больше платят

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 11:00
Где в Польше самые высокие зарплаты — рейтинг воеводств и городов
Люди на улицах Кракова. Фото: Pixabay

С начала полномасштабной войны сотни тысяч украинцев выехали в Польшу в поисках безопасности и стабильного заработка, поэтому вопрос уровня оплаты труда для них особенно актуален. В то же время заработные платы в этой стране существенно отличаются в зависимости от города и воеводства: в одних регионах работа оплачивается значительно лучше, чем в других.

Новини.LIVE рассказывают, где в Польше можно заработать больше всего.

Реклама
Читайте также:

В каких воеводствах самые высокие зарплаты

Минимальная заработная плата в Польше в 2025 году составляет 4 666 злотых брутто (до вычета всех налогов). Что касается средней зарплаты, то, как пишет издание inPoland, согласно отчету Главного статистического управления страны, самый высокий показатель в Мазовецком воеводстве — 9 488,94 злотых. В других регионах средние зарплаты следующие:

  • Нижнесилезское воеводство — 8 359,59 злотых;
  • Малопольское воеводство — 8 249,31 злотых;
  • Силезское воеводство — 8 096,38 злотых;
  • Поморское воеводство — 8 066,89 злотых;
  • Лодзинское воеводство — 7 646,62 злотых;
  • Опольское воеводство — 7 536,33 злотых;
  • Западнопоморское воеводство — 7 512,51 злотых;
  • Великопольское воеводство — 7 428,35 злотых;
  • Любуское воеводство — 7 425,38 злотых;
  • Подляское воеводство — 7 446,20 злотых;
  • Люблинское воеводство — 7 374,45 злотых;
  • Куявско-Поморское воеводство — 7 322,89 злотых;
  • Свентокшиское воеводство — 7 236,58 злотых.

Самая низкая средняя зарплата в Подкарпатском и Варминско-Мазурском воеводствах — 7 175,92 злотых и 7 133,90 злотых соответственно.

В каких городах Польши самые высокие зарплаты

Если рассматривать этот показатель в разрезе польских городов, то стоит отметить смену лидера. В прошлом году самая высокая средняя зарплата была в Варшаве, а в 2025 году "пальму первенства" получил Краков.

Общая картина распределения польских городов по уровню заработных плат такова:

  • Краков — 11 160,39 злотых;
  • Варшава — 10 606,89 злотых;
  • Гданьск — 10 370,97 злотых;
  • Катовице — 9 782,69 злотых;
  • Познань — 9 589,37 злотых;
  • Вроцлав — 9 478,54 злотых;
  • Жешув — 9 273,66 злотых;
  • Щецин — 9 182,33 злотых;
  • Торунь — 8 514,54 злотых;
  • Ополе — 8 507,44 злотых;
  • Лодзь — 8 486,86 злотых;
  • Зеленая Гура — 8 381,12 злотых;
  • Быдгощ — 8 300,44 злотых;
  • Люблин — 8 233,14 злотых;
  • Ольштын — 7 877,05 злотых;
  • Кельце — 7 731,93 злотых;
  • Белосток — 7 584,90 злотых;
  • Гожув Велькопольский — 7 510 злотых.

В целом зарплаты в Польше выросли на 6,6%, больше всего в области информации и коммуникации, а также культурной, развлекательной и рекреационной деятельности.

Ранее мы рассказывали, почему украинцев выселяют из государственного жилья в Польше.

Также узнавайте, в каких польских супермаркетах самые низкие цены на продукты.

Польша зарплаты работа зарплата средняя зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации