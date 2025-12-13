Где больше всего платят в Польше — рейтинг городов по уровню зарплат

Лидер изменился — в каких городах Польши самые высокие зарплаты
По данным Главного управления статистики Польши, средняя валовая месячная зарплата в секторе предприятий в октябре 2025 года составила 8 865,12 злотых, что на 6,6% больше прошлогоднего уровня. При этом изменился лидер по размеру зарплаты среди польских городов.
Об этом рассказало издание inPoland.
Рейтинг городов Польши по уровню оплаты труда
Самая высокая средняя зарплата за октябрь зафиксирована в Кракове — 11 160,39 злотых. В прошлом году позиция лидера принадлежала столице Польши — Варшаве. Наименьшие зарплаты в Гожуве Велькопольском — 7 510 злотых.
Общий рейтинг польских городов по уровню оплаты труда выглядит следующим образом:
- Краков — 11 160,39 злотых;
- Варшава — 10 606,89 злотых;
- Гданьск — 10 370,97 злотых;
- Катовице — 9 782,69 злотых;
- Познань — 9 589,37 злотых;
- Вроцлав — 9 478,54 злотых;
- Жешув — 9 273,66 злотых;
- Щецин — 9 182,33 злотых;
- Торунь — 8 514,54 злотых;
- Ополе — 8 507,44 злотых;
- Лодзь — 8 486,86 злотых;
- Зеленая Гура — 8 381,12 злотых;
- Быдгощ — 8 300,44 злотых;
- Люблин — 8 233,14 злотых;
- Ольштын — 7 877,05 злотых;
- Кельце — 7 731,93 злотых;
- Белосток — 7 584,90 злотых;
- Гожув Велькопольский — 7 510 злотых.
Наибольший рост зарплат наблюдался в области информации и коммуникации, культурной, развлекательной и рекреационной деятельности, административной и вспомогательной деятельности, транспорта, складского хозяйства, торговли, ремонта и производства автомобилей.
Как изменятся зарплаты в Польше в 2026 году
Польская финансистка Марта Каминская рассказала в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн планирует повысить минимальную зарплату до 4 800 злотых (сейчас 4 666 злотых — Ред.). Соответственно вырастут и средние зарплаты во всех секторах экономики.
Однако, по мнению финансистки, конкуренция среди работников тоже станет сильнее. Компании все чаще будут отдавать предпочтение кандидатам с подтвержденными умениями, опытом и знанием польского языка на уровне не менее B1.
