Biedronka, Lidl или Auchan — где самые дешевые продукты в Польше

Biedronka, Lidl или Auchan — где самые дешевые продукты в Польше

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 17:35
Где в Польше дешевле всего покупать продукты — магазины с выгодными ценами
Люди в супермаркете в Польше. Фото: Agencja Wyborcza.pl

Более полутора миллионов украинцев сегодня живут и работают в Польше. Накануне рождественских праздников для них, как и для местных жителей, наступает период повышенных расходов в частности на продукты. Поэтому вопрос, где выгоднее всего закупиться на праздничный стол, становится особенно актуальным.

О том, какие магазины в Польше помогут сэкономить на продуктах перед Рождеством, рассказало издание Yavp.pl.

Читайте также:

Где в Польше самые низкие цены

Компания ASM Sales Force Agency исследовала цены в магазинах 13 торговых сетей в Польше и сделала вывод о том, где наиболее выгодно закупаться. Авторы исследования подсчитали, сколько будет стоить "рождественская" корзина из 35 одинаковых товаров.

Исследование показало, что средняя стоимость этого набора продуктов по сравнению с 2024 годом выросла почти на 10%.

Самым выгодным местом для покупок в Польше в декабре 2025 в очередной раз стала сеть Auchan, где рождественская корзина обошлась в 250,53 злотых.

Полный рейтинг самых дорогих и самых дешевых магазинов выглядит следующим образом:

  • Auchan — 250,53 злотых;
  • Dino — 273,32 злотых;
  • Lidl — 275,49 злотых;
  • Biedronka — 289,64 злотых;
  • Makro — 292,03 злотых;
  • Selgros (Cash&Carry) — 292,95 злотых;
  • Aldi — 299,66 злотых;
  • Kaufland — 302,11 злотых;
  • E.Leclerc — 309,18 злотых;
  • Intermarche — 313,70 злотых;
  • Netto — 319,88 злотых;
  • Carrefour — 323,27 злотых;
  • Polomarket — 323,35 злотых.

Разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной в декабре 2025 года составляет 72,8 злотых (29,07%).

Какие продукты в Польше подорожали больше всего

По данным исследования, в польских супермаркетах выросли цены на 86% продуктов, которые пользуются спросом в период рождественско-новогодних праздников.

Больше всего подорожали:

  • молотый кофе — на 47,28%;
  • молочный шоколад — 34,40%;
  • апельсиновый сок — 28,24%;
  • маргарин для выпечки — 25,37%.

Меньше всего выросли цены на чай (0,17%), молоко в картонной упаковке (0,98%), майонез (2,00%) и популярный напиток Coca-Cola (0,26%). Результаты также свидетельствуют, что часть продуктов в Польше сейчас дешевле, чем год назад. В частности это консервированная кукуруза, которая потеряла в цене 12,02%, и приправа корица — минус 5,34%.

Ранее мы рассказывали, что зарплаты украинцев в Польше могут вырасти.

Также узнавайте, когда Польша отменит выплаты беженцам из Украины.

Польша продукты цены супермаркет цены на продукты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
