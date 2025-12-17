Где в Польше дешевле всего покупать продукты — магазины с выгодными ценами

Люди в супермаркете в Польше. Фото: Agencja Wyborcza.pl

Более полутора миллионов украинцев сегодня живут и работают в Польше. Накануне рождественских праздников для них, как и для местных жителей, наступает период повышенных расходов в частности на продукты. Поэтому вопрос, где выгоднее всего закупиться на праздничный стол, становится особенно актуальным.

О том, какие магазины в Польше помогут сэкономить на продуктах перед Рождеством, рассказало издание Yavp.pl.

Реклама

Читайте также:

Где в Польше самые низкие цены

Компания ASM Sales Force Agency исследовала цены в магазинах 13 торговых сетей в Польше и сделала вывод о том, где наиболее выгодно закупаться. Авторы исследования подсчитали, сколько будет стоить "рождественская" корзина из 35 одинаковых товаров.

Исследование показало, что средняя стоимость этого набора продуктов по сравнению с 2024 годом выросла почти на 10%.

Самым выгодным местом для покупок в Польше в декабре 2025 в очередной раз стала сеть Auchan, где рождественская корзина обошлась в 250,53 злотых.

Полный рейтинг самых дорогих и самых дешевых магазинов выглядит следующим образом:

Auchan — 250,53 злотых;

Dino — 273,32 злотых;

Lidl — 275,49 злотых;

Biedronka — 289,64 злотых;

Makro — 292,03 злотых;

Selgros (Cash&Carry) — 292,95 злотых;

Aldi — 299,66 злотых;

Kaufland — 302,11 злотых;

E.Leclerc — 309,18 злотых;

Intermarche — 313,70 злотых;

Netto — 319,88 злотых;

Carrefour — 323,27 злотых;

Polomarket — 323,35 злотых.

Разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной в декабре 2025 года составляет 72,8 злотых (29,07%).

Какие продукты в Польше подорожали больше всего

По данным исследования, в польских супермаркетах выросли цены на 86% продуктов, которые пользуются спросом в период рождественско-новогодних праздников.

Больше всего подорожали:

молотый кофе — на 47,28%;

молочный шоколад — 34,40%;

апельсиновый сок — 28,24%;

маргарин для выпечки — 25,37%.

Меньше всего выросли цены на чай (0,17%), молоко в картонной упаковке (0,98%), майонез (2,00%) и популярный напиток Coca-Cola (0,26%). Результаты также свидетельствуют, что часть продуктов в Польше сейчас дешевле, чем год назад. В частности это консервированная кукуруза, которая потеряла в цене 12,02%, и приправа корица — минус 5,34%.

Ранее мы рассказывали, что зарплаты украинцев в Польше могут вырасти.

Также узнавайте, когда Польша отменит выплаты беженцам из Украины.