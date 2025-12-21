Де у Польщі найвищі зарплати — рейтинг воєводств та міст

Робота у Польщі — у яких містах та воєводствах найбільше платять
З початку повномасштабної війни сотні тисяч українців виїхали до Польщі в пошуках безпеки та стабільного заробітку, тож питання рівня оплати праці для них особливо актуальне. Водночас заробітні плати в цій країні суттєво відрізняються залежно від міста та воєводства: в одних регіонах робота оплачується значно краще, ніж в інших.
Новини.LIVE розповідають, де у Польщі можна заробити найбільше.
У яких воєводствах найвищі зарплати
Мінімальна заробітна плата в Польщі у 2025 році становить 4 666 злотих брутто (до вирахування усіх податків). Що стосується середньої зарплати, то, як пише видання inPoland, згідно зі звітом Головного статистичного управління країни, найвищий показник у Мазовецькому воєводстві — 9 488,94 злотих. В інших регіонах середні зарплати такі:
- Нижньосілезьке воєводство — 8 359,59 злотих;
- Малопольське воєводство — 8 249,31 злотих;
- Сілезьке воєводство — 8 096,38 злотих;
- Поморське воєводство — 8 066,89 злотих;
- Лодзьке воєводство — 7 646,62 злотих;
- Опольське воєводство — 7 536,33 злотих;
- Західнопоморське воєводство — 7 512,51 злотих;
- Великопольське воєводство — 7 428,35 злотих;
- Любуське воєводство — 7 425,38 злотих;
- Підляське воєводство — 7 446,20 злотих;
- Люблінське воєводство — 7 374,45 злотих;
- Куявсько-Поморське воєводство — 7 322,89 злотих;
- Свєнтокшиське воєводство — 7 236,58 злотих.
Найнижча середня зарплата у Підкарпатському та Вармінсько-Мазурському воєводствах — 7 175,92 злотих та 7 133,90 злотих відповідно.
У яких містах Польщі найвищі зарплати
Якщо розглядати цей показник у розрізі польських міст, то варто зазначити зміну лідера. Торік найвища середня зарплата була у Варшаві, а у 2025 році "пальму першості" отримав Краків.
Загальна картина розподілу польських міст за рівнем заробітних плат така:
- Краків — 11 160,39 злотих;
- Варшава — 10 606,89 злотих;
- Гданськ — 10 370,97 злотих;
- Катовіце — 9 782,69 злотих;
- Познань — 9 589,37 злотих;
- Вроцлав — 9 478,54 злотих;
- Жешув — 9 273,66 злотих;
- Щецин — 9 182,33 злотих;
- Торунь — 8 514,54 злотих;
- Ополе — 8 507,44 злотих;
- Лодзь — 8 486,86 злотих;
- Зелена Гура — 8 381,12 злотих;
- Бидгощ — 8 300,44 злотих;
- Люблін — 8 233,14 злотих;
- Ольштин — 7 877,05 злотих;
- Кельце — 7 731,93 злотих;
- Білосток — 7 584,90 злотих;
- Гожув Велькопольський — 7 510 злотих.
Загалом зарплати у Польщі зросли на 6,6%, найбільше у галузях інформації та комунікації, а також культурної, розважальної та рекреаційної діяльності.
