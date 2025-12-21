Де у Польщі найвищі зарплати — рейтинг воєводств та міст

Люди на вулицях Кракова. Фото: Pixabay

З початку повномасштабної війни сотні тисяч українців виїхали до Польщі в пошуках безпеки та стабільного заробітку, тож питання рівня оплати праці для них особливо актуальне. Водночас заробітні плати в цій країні суттєво відрізняються залежно від міста та воєводства: в одних регіонах робота оплачується значно краще, ніж в інших.

Новини.LIVE розповідають, де у Польщі можна заробити найбільше.

У яких воєводствах найвищі зарплати

Мінімальна заробітна плата в Польщі у 2025 році становить 4 666 злотих брутто (до вирахування усіх податків). Що стосується середньої зарплати, то, як пише видання inPoland, згідно зі звітом Головного статистичного управління країни, найвищий показник у Мазовецькому воєводстві — 9 488,94 злотих. В інших регіонах середні зарплати такі:

Нижньосілезьке воєводство — 8 359,59 злотих;

Малопольське воєводство — 8 249,31 злотих;

Сілезьке воєводство — 8 096,38 злотих;

Поморське воєводство — 8 066,89 злотих;

Лодзьке воєводство — 7 646,62 злотих;

Опольське воєводство — 7 536,33 злотих;

Західнопоморське воєводство — 7 512,51 злотих;

Великопольське воєводство — 7 428,35 злотих;

Любуське воєводство — 7 425,38 злотих;

Підляське воєводство — 7 446,20 злотих;

Люблінське воєводство — 7 374,45 злотих;

Куявсько-Поморське воєводство — 7 322,89 злотих;

Свєнтокшиське воєводство — 7 236,58 злотих.

Найнижча середня зарплата у Підкарпатському та Вармінсько-Мазурському воєводствах — 7 175,92 злотих та 7 133,90 злотих відповідно.

У яких містах Польщі найвищі зарплати

Якщо розглядати цей показник у розрізі польських міст, то варто зазначити зміну лідера. Торік найвища середня зарплата була у Варшаві, а у 2025 році "пальму першості" отримав Краків.

Загальна картина розподілу польських міст за рівнем заробітних плат така:

Краків — 11 160,39 злотих;

Варшава — 10 606,89 злотих;

Гданськ — 10 370,97 злотих;

Катовіце — 9 782,69 злотих;

Познань — 9 589,37 злотих;

Вроцлав — 9 478,54 злотих;

Жешув — 9 273,66 злотих;

Щецин — 9 182,33 злотих;

Торунь — 8 514,54 злотих;

Ополе — 8 507,44 злотих;

Лодзь — 8 486,86 злотих;

Зелена Гура — 8 381,12 злотих;

Бидгощ — 8 300,44 злотих;

Люблін — 8 233,14 злотих;

Ольштин — 7 877,05 злотих;

Кельце — 7 731,93 злотих;

Білосток — 7 584,90 злотих;

Гожув Велькопольський — 7 510 злотих.

Загалом зарплати у Польщі зросли на 6,6%, найбільше у галузях інформації та комунікації, а також культурної, розважальної та рекреаційної діяльності.

