Робота у Польщі — у яких містах та воєводствах найбільше платять

Робота у Польщі — у яких містах та воєводствах найбільше платять

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 11:00
Де у Польщі найвищі зарплати — рейтинг воєводств та міст
Люди на вулицях Кракова. Фото: Pixabay

З початку повномасштабної війни сотні тисяч українців виїхали до Польщі в пошуках безпеки та стабільного заробітку, тож питання рівня оплати праці для них особливо актуальне. Водночас заробітні плати в цій країні суттєво відрізняються залежно від міста та воєводства: в одних регіонах робота оплачується значно краще, ніж в інших.

Новини.LIVE розповідають, де у Польщі можна заробити найбільше.



У яких воєводствах найвищі зарплати

Мінімальна заробітна плата в Польщі у 2025 році становить 4 666 злотих брутто (до вирахування усіх податків). Що стосується середньої зарплати, то, як пише видання inPoland, згідно зі звітом Головного статистичного управління країни, найвищий показник у Мазовецькому воєводстві — 9 488,94 злотих. В інших регіонах середні зарплати такі:

  • Нижньосілезьке воєводство — 8 359,59 злотих;
  • Малопольське воєводство — 8 249,31 злотих;
  • Сілезьке воєводство — 8 096,38 злотих;
  • Поморське воєводство — 8 066,89 злотих;
  • Лодзьке воєводство — 7 646,62 злотих;
  • Опольське воєводство — 7 536,33 злотих;
  • Західнопоморське воєводство — 7 512,51 злотих;
  • Великопольське воєводство — 7 428,35 злотих;
  • Любуське воєводство — 7 425,38 злотих;
  • Підляське воєводство — 7 446,20 злотих;
  • Люблінське воєводство — 7 374,45 злотих;
  • Куявсько-Поморське воєводство — 7 322,89 злотих;
  • Свєнтокшиське воєводство — 7 236,58 злотих.

Найнижча середня зарплата у Підкарпатському та Вармінсько-Мазурському воєводствах — 7 175,92 злотих та 7 133,90 злотих відповідно.

У яких містах Польщі найвищі зарплати

Якщо розглядати цей показник у розрізі польських міст, то варто зазначити зміну лідера. Торік найвища середня зарплата була у Варшаві, а у 2025 році "пальму першості" отримав Краків.

Загальна картина розподілу польських міст за рівнем заробітних плат така:

  • Краків — 11 160,39 злотих;
  • Варшава — 10 606,89 злотих;
  • Гданськ — 10 370,97 злотих;
  • Катовіце — 9 782,69 злотих;
  • Познань — 9 589,37 злотих;
  • Вроцлав — 9 478,54 злотих;
  • Жешув — 9 273,66 злотих;
  • Щецин — 9 182,33 злотих;
  • Торунь — 8 514,54 злотих;
  • Ополе — 8 507,44 злотих;
  • Лодзь — 8 486,86 злотих;
  • Зелена Гура — 8 381,12 злотих;
  • Бидгощ — 8 300,44 злотих;
  • Люблін — 8 233,14 злотих;
  • Ольштин — 7 877,05 злотих;
  • Кельце — 7 731,93 злотих;
  • Білосток — 7 584,90 злотих;
  • Гожув Велькопольський — 7 510 злотих.

Загалом зарплати у Польщі зросли на 6,6%, найбільше у галузях інформації та комунікації, а також культурної, розважальної та рекреаційної діяльності.

Раніше ми розповідали, чому українців виселяють з державного житла у Польщі. 

Також дізнавайтеся, у яких польських супермаркетах найнижчі ціни на продукти.

Польща зарплати робота зарплатня середня зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
