Работа онлайн в Украине: кого ищут чаще всего и какая зарплата

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В 2026 году на украинском рынке труда по-прежнему востребован удаленный формат работы. Больше всего ищут специалистов в сфере продаж, производства, образования, рекламы, логистики, информационных технологий и подбора персонала, а заработная плата может достигать 45 500 грн.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на анализ одного из кадровых порталов.

Кому чаще всего предлагают удаленную работу

Если раньше удаленный формат сотрудничества ассоциировался в основном с программированием или SMM, то в последние годы работодатели предлагают дистанционную работу продавцам, рекрутерам, репетиторам, логистам, операторам и строителям.

Розничная торговля, продажи, закупки

Согласно исследованию, чаще всего в объявлениях предлагают онлайн-формат для специалистов в сфере "Розничная торговля, продажи, закупки". Такую работу обещают менеджерам по продажам, менеджерам интернет-магазинов, онлайн-консультантам и помощникам, которые будут удаленно работать с заказами и клиентами. В среднем заработная плата по таким вакансиям составляет 20 000 грн.

Производство и рабочие специальности

Также значительное количество вакансий для удаленной работы представлено в категории "Производство и рабочие специальности". Речь идет о возможности выполнения части своих обязанностей вне рабочего места.

В частности, среди таких вакансий — работа для швей, портних и вышивальщиц, если заказы можно выполнять на дому.

Строительство, облицовочные работы

Также удаленную работу предлагают в сфере "Строительство, облицовочные работы". Речь идет о выполнении задач вне рабочего места. Такие предложения доступны подсобным рабочим, грузчикам и разнорабочим, а формат конкретной работы будет зависеть от работодателя и обязанностей. По таким вакансиям в среднем предлагают 45 500 грн.

Образование, перевод

Работать онлайн дают возможность также учителям и репетиторам. За удаленную работу в категории "Образование, перевод" предлагают в среднем заработную плату в размере 26 500 грн. При этом такие специалисты могут работать с учениками, проживающими как в Украине, так и за рубежом.

Реклама, дизайн, PR

Также дистанционно предлагают работать специалистам сферы "Реклама, дизайн, PR". За такую удаленную работу в среднем готовы платить 20 000 грн. Работодатели приглашают к такому формату сотрудничества копирайтеров, SMM-менеджеров и создателей контента.

Логистика, доставка

Удаленную работу также предлагают в сфере "Логистика и доставка". Речь идет о должностях логиста, диспетчера грузовых перевозок и оператора. Средняя зарплата по соответствующим предложениям составляет 30 000 грн.

IT, компьютеры

Онлайн-работу предлагают операторам технической поддержки и чатов, а также тестировщикам веб-сайтов в категории "IT, компьютеры". В среднем зарплата составляет 22 000 грн.

Как изменилась средняя зарплата в Украине

По данным кадрового сайта, в августе 2026 года средняя зарплата по вакансиям в Украине составляет 30 000 грн. За последние месяцы она не изменилась, однако в мае составляла 29 000 грн, а в начале января — 27 500 грн.

За последний год средняя заработная плата в Украине выросла на 20%. В прошлом году украинцам в среднем платили 30 000 грн.

Динамика роста зарплаты. Источник: Work.ua

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Гетманцев выступил за пересмотр минимального уровня зарплаты в Украине. По его мнению, новые показатели должны быть утверждены в декларации на три следующих года. В частности, он предлагает в 2027 году повысить минимальную заработную плату до 11 000 грн. А также считает, что в 2029 году этот показатель должен составить 17 000 грн.

Ранее Новини.LIVE писали о том, состоится ли индексация заработной платы в сентябре этого года. Впервые возможность пересмотра доходов работников бюджетного сектора появилась в июне на сумму 139 грн. На этот раз индексация сумм будет возможна, если уровень потребительских цен превысит показатель индексации в 103%.