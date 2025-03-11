ПРРО "Касса" от ПриватБанка — какие проблемы имеет бизнес

ПРРО от ПриватБанка — на какие проблемы жалуются предприниматели
Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на сбои в работе программного регистратора расчетных операций (ПРРО) "Касса". Техническая ошибка в оборудовании банка приводит к ежемесячным потерям средств.
Об этом говорится на странице банка в социальной сети Facebook.
Проблемы клиентов ПриватБанка с ПРРО
Как рассказал гражданин, он сталкивается с регулярными проблемами в обслуживании ПРРО ПриватБанка при осуществлении оплаты.
По его словам, когда клиент рассчитался, на экране возникает сообщение об уплате, а как только он ушел — приходит сообщение об отклонении транзакции. Вернуть средства в таком случае проблематично. Ситуация повторяется регулярно, что приводит к ежемесячным финансовым потерям.
"Пытаюсь третий день вернуть средства по транзакции, но меня гоняют по телефонам и все, к кому я попадаю, говорят, это не ко мне: оператор поддержки РРО — это не мой вопрос, оператор горячей линии — это не мой вопрос, голосовой помощник вообще полный треш. И так по кругу... Техническая ошибка в оборудовании банка, за которое я плачу 400 грн каждый месяц приводит к потере моих средств и моего времени", — отметил клиент.
Что известно о ПРРО "Касса" от ПриватБанка
На странице в соцсети представители банка пока не объяснили, как действовать в такой ситуации.
Как известно, программный регистратор расчетных операций (ПРРО) работает в виде компьютерной программы или мобильного приложения, которые устанавливаются на любой удобный девайс.
Как отмечается на портале финучреждения, ПРРО "Касса" от ПриватБанка создан для фискализации наличных и безналичных оплат, призван сэкономить время и упростить взаимодействие с налоговой.
ПРРО работает в виде компьютерной программы или мобильного приложения, устанавливаемых на любой удобный девайс.
В банке среди преимуществ программного регистратора расчетных операций "Касса" называют следующие:
- сервис бесплатный;
- нет затрат на покупку кассового оборудования;
- подходит для всех видов платежей;
- на настройку кассы уходят считанные часы и не требует визита в налоговую или банк;
- чеки сохраняются в течение трех лет;
- работает служба технической поддержки в режиме 24/7.
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