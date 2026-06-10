Металлургия поддерживает экономику Украины: кто лидирует среди крупнейших экспортеров

Металлургический завод, надпись "экспорт" на клавиатуре. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на потерю производственных мощностей из-за войны, металлургия по-прежнему держит украинскую экономику на плаву. Заводы стабильно обеспечивают страну валютной выручкой, поддерживают гривну и пополняют бюджет миллиардными налоговыми поступлениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные рейтинга крупнейших экспортеров Украины, обнародованного NV.

Среди экспортеров, продающих товары за рубеж, лидирует агрохолдинг Kernel с объемом экспорта в 160 млрд грн. Второе место заняла группа "Метинвест" вместе с Южным ГОК и "Запорожсталью", экспортировавшая продукции на 154 млрд грн. Третье место занимает МХП с показателем в 86,3 млрд гривен.

В целом топ-30 компаний принесли Украине более 15 миллиардов долларов, однако именно металлургические предприятия являются главным источником валютных поступлений.

Параллельно заводы спасают людей работой. Только на предприятиях "Метинвеста", "Запорожстали" и Южного ГОКа сейчас работают около 38 тысяч украинцев.

Читайте также:

С налогами ситуация аналогична. С начала полномасштабной войны один только "Метинвест" перечислил в государственный бюджет почти 78 млрд грн.

К тому же компания рискнула вложить в украинские промышленные площадки еще 28 миллиардов инвестиций. Только за первые три месяца этого года они уплатили 4,3 млрд грн налогов.

По оценкам аналитиков, крупнейшие металлургические компании Украины за последние пять лет уплатили около 190 млрд грн налогов. Это более 6 миллиардов долларов, которые пошли на государственные нужды украинского государства.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Украине могут повысить зарплаты военным. Защитникам могут повысить минимальное денежное обеспечение более чем на 10 тысяч гривен, если для этого найдут дополнительные средства в бюджете.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине готовят масштабные изменения для ФЛП, которые могут повлиять на правила работы упрощенной системы налогообложения. Эксперты предостерегают от чрезмерной налоговой нагрузки на малый бизнес, ведь это может привести к сокращению поступлений в бюджет и росту теневой экономики.