Металургія тримає економіку України: хто лідирує серед найбільших експортерів

Металургійний завод, напис "експорт" на клавіатурі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Попри втрату виробничих потужностей через війну, металургія досі тримає українську економіку на плаву. Заводи стабільно забезпечують країну валютною виручкою, підтримують гривню та наповнюють бюджет мільярдними податками.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані рейтингу найбільших експортерів України, оприлюдненого NV.

Серед експортерів, які продають товари за кордон, лідирує агрохолдинг Kernel з обсягом експорту у 160 млрд грн. Друге місце посіла група "Метінвест" разом із Південним ГЗК та "Запоріжсталлю", експортувавши продукції на 154 млрд грн. Третю сходинку займає МХП із показником у 86,3 мільярда гривень.

Загалом топ-30 компаній принесли Україні понад 15 мільярдів доларів, однак саме металургійні підприємства є головним джерелом валютних надходжень.

Паралельно заводи рятують людей роботою. Лише на підприємствах "Метінвесту", "Запоріжсталі" та Південного ГЗК зараз працюють близько 38 тисяч українців.

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З податками ситуація аналогічна. Від початку повномасштабної війни один лише "Метінвест" перерахував до державного бюджету майже 78 млрд грн.

До того ж компанія ризикнула вкласти в українські промислові майданчики ще 28 мільярдів інвестицій. Тільки за перші три місяці цього року вони сплатили 4,3 млрд грн податків.

За оцінками аналітиків, найбільші металургійні компанії України за останні п’ять років сплатили близько 190 млрд грн податків. Це понад 6 мільярдів доларів, які пішли на державні потреби української держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в Україні можуть підвищити зарплати військовим. Захисникам можуть підвищити мінімальне грошове забезпечення більш ніж на 10 тисяч гривень, якщо для цього знайдуть додаткові кошти у бюджеті.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні готують масштабні зміни для ФОПів, які можуть вплинути на правила роботи спрощеної системи оподаткування. Експерти застерігають від надмірного податкового навантаження на малий бізнес, адже це може призвести до скорочення надходжень до бюджету та зростання тіньової економіки.



