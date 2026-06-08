В Украине готовят новые изменения для ФОПов: как и почему это навредит экономике

Люди с документам, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Изменения в законодательстве для ФЛП могут заставить уйти в "тень" около 200 000 предпринимателей. Из-за этого страна не получит желаемого эффекта по наполнению бюджета от налоговых поступлений. Под угрозой также окажется финансирование некоторых важных программ.

Об этом сказал экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко в эфире Новини.LIVE.

Что не так с новым лимитом для ФЛП

Эксперт считает, что лимит на доход в 2 млн гривен, который планируют ввести для ФЛП третьей группы является недостаточным.

"Если вы повышаете налоговую нагрузку на объектов предпринимательской деятельности, в данном случае на этих ФЛП, в стране, где уже большой сектор теневой экономики, то вы просто увеличиваете этот сектор. У нас теневой сектор примерно 30%. Если это будет реализовано, мы получим по ФЛП примерно около 200 00 ФЛП, которые уйдут в "тень", — рассказал Олег Устенко.

Он отметил, что в таком случае можно не надеяться на то, что налоговые поступления в бюджет вырастут.

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"Вместо того расчета, который был сделан на компьютерах в Минфине, который показывает увеличение налоговых поступлений, мы получим обратный эффект — сокращение налоговых поступлений в бюджет. Под риском недофинансирования окажутся многие программы, особенно — программы, которые связаны с сектором безопасности и обороны", — сказал Устенко.

Что можно изменить

Экономист также рассказал о компромиссном варианте, который мог бы удовлетворить как государство, так и бизнес. В частности, можно повысить лимит до 4 млн гривен. Тогда, как пояснил Устенко, часть предпринимателей тоже уйдет в "тень", но в меньших масштабах — всего несколько тысяч ФЛП.

Как сообщали Новини.LIVE, ФЛП 1 и 2 группы в июне должны выполнить перед государством определенные финансовые обязательства. Речь идет об уплате военного сбора и единого налога. Осуществить оплаты нужно до 20 июня.

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