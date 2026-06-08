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Главная Финансы Денег на ВСУ не останется: почему 200 000 ФОП могут уйти в "тень"

Денег на ВСУ не останется: почему 200 000 ФОП могут уйти в "тень"

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 19:30
В Украине готовят новые изменения для ФОПов: как и почему это навредит экономике
Люди с документам, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Изменения в законодательстве для ФЛП могут заставить уйти в "тень" около 200 000 предпринимателей. Из-за этого страна не получит желаемого эффекта по наполнению бюджета от налоговых поступлений. Под угрозой также окажется финансирование некоторых важных программ.

Об этом сказал экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко в эфире Новини.LIVE.

Что не так с новым лимитом для ФЛП

Эксперт считает, что лимит на доход в 2 млн гривен, который планируют ввести для ФЛП третьей группы является недостаточным.

"Если вы повышаете налоговую нагрузку на объектов предпринимательской деятельности, в данном случае на этих ФЛП, в стране, где уже большой сектор теневой экономики, то вы просто увеличиваете этот сектор. У нас теневой сектор примерно 30%. Если это будет реализовано, мы получим по ФЛП примерно около 200 00 ФЛП, которые уйдут в "тень", — рассказал Олег Устенко.

Он отметил, что в таком случае можно не надеяться на то, что налоговые поступления в бюджет вырастут.

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"Вместо того расчета, который был сделан на компьютерах в Минфине, который показывает увеличение налоговых поступлений, мы получим обратный эффект — сокращение налоговых поступлений в бюджет. Под риском недофинансирования окажутся многие программы, особенно — программы, которые связаны с сектором безопасности и обороны", — сказал Устенко.

Что можно изменить

Экономист также рассказал о компромиссном варианте, который мог бы удовлетворить как государство, так и бизнес. В частности, можно повысить лимит до 4 млн гривен. Тогда, как пояснил Устенко, часть предпринимателей тоже уйдет в "тень", но в меньших масштабах — всего несколько тысяч ФЛП.

Как сообщали Новини.LIVE, ФЛП 1 и 2 группы в июне должны выполнить перед государством определенные финансовые обязательства. Речь идет об уплате военного сбора и единого налога. Осуществить оплаты нужно до 20 июня.

Еще Новини.LIVE писали, как налоговая проверяет украинских предпринимателей. Чтобы снизить риск проверок, ФОПам лучше придерживаться нескольких важных правил.

ФЛП доходы лимиты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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