Цены в Украине набирают обороты из-за новых тарифов для бизнеса — какие изменения

Производство в фармацевтической компании. Фото: farmak.ua

В Украине после продолжительного снижения начала ускоряться производственная инфляция. Цены производителей промышленной продукции растут второй месяц подряд, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Как изменились цены промышленных производителей

По этой информации, цены промышленных производителей за май 2024 подскочили сразу на 7,2%. Если смотреть в годовом исчислении, с мая 2024 года по май 2023 года, уровень промышленной инфляции ускорился до 14,2%.

По словам руководителя Финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, такая тенденция является окончательным сигналом о развороте и завершении цикла снижения цен производителей. Последний продолжался с небольшими перерывами с сентября 2022-го по март текущего года.

Особенно сильно выросли цены производителей в годовом исчислении в таких секторах промышленности:

на 23,7% — поставки электроэнергии, газа, пара;

18,2% — добыча сырой нефти и природного газа;

17,9% — производство мяса;

13,8% — производство фармацевтических продуктов;

12,9% — производство молочных продуктов.

Как отмечает Гетманцев, ускорение производственной инфляции включает в себя энергетическую составляющую:

повышение цен на электроэнергию для бизнеса;

увеличение затрат на альтернативные источники энергии из-за разрушения энергоинфраструктуры;

ограничения в энергоснабжении.

Еще один весомый про-инфляционный фактор — нехватка производственных кадров и рост затрат на оплату труда. Так, в первом квартале этого года средняя зарплата в промышленности повысилась на 23%.

Источник: ТГ Д. Гетманцева

Также в некоторых сферах была зафиксирована дефляция в годовом измерении, что обусловлено:

менее благоприятной внешней конъюнктурой (металлургия);

госрегулированием (ограничение экспорта сахара в ЕС с 1 июня 2024 г.);

другими внутренними факторами.

Речь идет о:

производстве сахара — на 7,1%;

производстве кокса и нефтепродуктов — на 2,9%;

металлургическом производстве — на 1,3%.

"В целом драйвером роста промышленной инфляции сейчас выступает продукция реализованная в пределах Украины (+17% год к году), тогда как динамика экспортных цен производителей остается сдержанной (+4,1% год к году). Ускорение производственной инфляции среди других факторов будет оказывать давление на потребительские цены во второй половине текущего года", — добавил глава Финкомитета ВРУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ситуация с перебоями в электроснабжении негативно скажется на доступности ряда продуктов. На фоне дефицита ожидается неизбежный рост цен.

Также мы писали, что правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.