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Программу выплат от ВПП ООН расширили — кто в списке

6 ноября 2024 13:11
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от ВПП ООН — какие категории граждан получили право на выплаты
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине больше категорий граждан смогут получить в преддверии зимы помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Речь идет о существенном расширении соответствующей программы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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Кто еще получит помощь от ВПП ООН

В список по программе дополнительной денежной помощи для жителей прифронтовых территорий вошли несколько новых категорий граждан. Раньше право имели только граждане с низкими пенсиями, живущие в опасных районах во время войны. Теперь в списке получателей:

  • лица без права на пенсию;
  • взрослые и дети с инвалидностью.

Также необходимо соответствовать следующим критериям:

  • проживание на территориях активных/возможных боевых действий (в соответствии с приказом №309);
  • получение социальной помощи менее 3,25 тыс. гривен в месяц;
  • отсутствие пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • отсутствие другой денежной помощи, в частности, от международных организаций.

Сумма выплаты и как получить

Сумма пособия составляет разницу между 3,25 тыс. гривен и суммой уже существующей соцпомощи от государства, выплачиваемого человеку. В частности, если начислят от государства 2,7 тыс. гривен соцпомощи, то сумма помощи будет равна 550 гривен.

Программа ВПП будет действовать полгода. Общая сумма средств, которая будет направлена на выплаты, — более 284 млн гривен.

Средства будут перечислены на банковский счет или отделение Укрпочты. Платежи на банковские счета уже стартовали в ноябре, а выплаты через Укрпочту состоятся через несколько недель.

Специально обращаться за выплатами в ВПП ООН или Министерство соцполитики не нужно. Списки компетентные органы сформируют на основании имеющихся данных в госреестрах, а ВПП перечислит деньги людям.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые уязвимые категории граждан смогут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Полтава". Средства предоставят в одном из регионов на аренду жилья сроком на шесть месяцев.

Также мы писали, что в ноябре этого года украинцы смогут подать заявки на финпомощь от ООН в Александрии Кировоградской области. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям уязвимости.

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