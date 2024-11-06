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Допомога від благодійників у листопаді — хто має право на виплати

6 листопада 2024 11:03
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від благодійників — де стартувала реєстрація у листопаді
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі вразливі категорії громадян зможуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Полтава". Кошти нададуть в одному з регіонів на оренду житла терміном шість місяців.

Відповідне оголошення з'явилось на сторінці "Карітас Полтава" у соцмережі Facebook.

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Як зазначають у фонді, на виплати мають право внутрішньо переміщені особи (ВПО), які менше ніж 30 днів тому переїхали у такі територіальні громади Полтавської області:

  • Полтавська;
  • Миргородська;
  • Коломацька;
  • Кременчуцька;
  • Кобеляцька.

Також необхідно мати хоча б одну з категорій вразливості:

  • особи з інвалідністю;
  • особи з важкими хворобами;
  • самотні особи старшого віку (60+) або домогосподарство, де є одна людина або дві похилого віку, і не мають підтримки рідних;
  • самотні матері чи батьки/опікуни дітей до 18 років;
  • багатодітні родини, де троє і більше неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки чи матері з дітьми віком до трьох років.

Домогосподарство не повинне отримувати грошову допомогу від інших організацій, а середній дохід на одну особу не має перевищувати 6318 гривень.

Як оформити виплати та перелік документів

Для того, щоб отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Полтава", слід звернутися за номером телефону:

  • +380503464693.

Необхідно також підготувати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО, яка видана цьогоріч (менше ніж 30 днів тому);
  • рахунок IBAN;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості;
  • довідка ОК-5 або ОК-7.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді поточного року українці зможуть подати заявки на фіндопомогу від ООН в Олександрії Кіровоградської області. Для цього потрібно відповідати кільком критеріям вразливості.

Також ми писали, що громадяни мають право на грошову допомогу від Запорізького благодійного фонду "Єдність за майбутнє". Виплати доступні у трьох регіонах.

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