Гранты на бизнес — украинцам на собственное дело выделили 4,8 млрд грн

Программа "Власна справа" — украинцы получат на бизнес 4,8 млрд грн
В Украине в рамках программы предоставления микрогрантов "Власна справа" на открытие или развитие бизнеса государство выделило почти 5 млрд гривен. В частности, получить гранты до 150 тыс. гривен могут молодые предприниматели.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Программа "Власна справа" для поддержки бизнеса
Как отмечается, в 2024 году уже 20 тыс. победителей определили в рамках программы "Власна справа". Они получат от государства гранты на развитие бизнеса с фонда в 4,8 млрд гривен.
По итогам 17-й волны программы определены еще 347 победителей, которые получат 87 млн гривен. Среди самых популярных сфер деятельности:
- торговля и ремонт авто — 118 украинцев;
- перерабатывающая промышленность — 56 граждан;
- сфера питания — 53 человека.
Как присоединиться к программе
Получить микрогрант может как действующий предприниматель с опытом, так и начинающий. Обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.
"По грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения", — говорится в сообщении.
На днях правительство расширило программу "Власна справа" на молодых предпринимателей. В рамках программы украинцы младше 25 лет также смогут получить помощь в размере до 150 тысяч гривен. Обязательное условие — регистрация ФЛП, а вот требование создать рабочие места — не является обязательным.
Заявку можно подать через портал государственных услуг "Дія".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине более трети новых бизнесов работают не больше года. Закрывается каждое третье физлицо-предприниматель (ФЛП).
Также мы писали, что украинцам сообщают о возможности получить безвозвратную материальную помощь в 114 тысяч гривен. Средства будут предоставлены в рамках грантового конкурса.
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