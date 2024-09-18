Гранты на бизнес — украинцам на собственное дело выделили 4,8 млрд грн

Бизнес расчеты в офисе. Фото: me.gov.ua

В Украине в рамках программы предоставления микрогрантов "Власна справа" на открытие или развитие бизнеса государство выделило почти 5 млрд гривен. В частности, получить гранты до 150 тыс. гривен могут молодые предприниматели.

Об этом сообщает Министерство экономики.

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Программа "Власна справа" для поддержки бизнеса

Как отмечается, в 2024 году уже 20 тыс. победителей определили в рамках программы "Власна справа". Они получат от государства гранты на развитие бизнеса с фонда в 4,8 млрд гривен.

По итогам 17-й волны программы определены еще 347 победителей, которые получат 87 млн гривен. Среди самых популярных сфер деятельности:

торговля и ремонт авто — 118 украинцев;

перерабатывающая промышленность — 56 граждан;

сфера питания — 53 человека.

Источник: Минэкономики

Как присоединиться к программе

Получить микрогрант может как действующий предприниматель с опытом, так и начинающий. Обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

"По грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения", — говорится в сообщении.

На днях правительство расширило программу "Власна справа" на молодых предпринимателей. В рамках программы украинцы младше 25 лет также смогут получить помощь в размере до 150 тысяч гривен. Обязательное условие — регистрация ФЛП, а вот требование создать рабочие места — не является обязательным.

Заявку можно подать через портал государственных услуг "Дія".

Источник: Минэкономики

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине более трети новых бизнесов работают не больше года. Закрывается каждое третье физлицо-предприниматель (ФЛП).

Также мы писали, что украинцам сообщают о возможности получить безвозвратную материальную помощь в 114 тысяч гривен. Средства будут предоставлены в рамках грантового конкурса.