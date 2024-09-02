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В Україні велика частка нового бізнесу працює не більше року — дані Opendatabot

2 вересня 2024 13:51
Ксенія Симонова - Редактор
Бізнес в Україні — третина ФОПів не працюють більше року
Людина за комп'ютером. Фото: Pixabay
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні понад третина нових бізнесів працюють не більше року. Закривається кожна третя фізособа-підприємець (ФОП).

Про це інформують аналітики Opendatabot.

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Як зазначається, 193,19 тис. нових ФОПів було зареєстровано з початку року. Показник більший, ніж було до початку повномасштабної війни, коли зареєстрували 186,14 тис. нових справ. За цей же період закрилося близько 120 тисяч бізнесів. Зараз число нових справ в 1,6 раза більше, аніж закритих.

Примітно те, що 60% нових справ відкрили жінки. Для порівняння, у 2023-му цей показник становив 55,6%, а у перший рік повномасштабної війни — 47%.

 

ФОП бізнес
Графіка. Джерело: Опендатабот

Найбільша частка нових справ припадає на Київ — 26,3 тис. або 13,6% від загального числа.

Також активно відкривають новий бізнес порівняно з попереднім роком у наступних областях:

  • у Дніпропетровській (18,02 тис.);
  • Львівській (14,45 тис.);
  • Київській (14,4 тис.);
  • Харківській (12,95 тис.).

Найзначніше зросла кількість нових бізнесів за рік у таких областях:

  • Запорізькій області — на 11%;
  • Кіровоградській — на 10%;
  • Чернігівській — на 9,6%.

Водночас, знизилась у прифронтовій Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях. На Харківщині кількість реєстрацій скоротилася на 6%.

 

ФОП бізнес
Графіка. Джерело: Опендатабот

Третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, на ІТ-сектор припадає 7,6% нових підприємців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям повідомляють про можливість отримати безповоротну матеріальну допомогу у 114 тисяч гривень. Кошти нададуть в рамках грантового конкурсу.

Також ми писали, що бізнес не зможе отримувати готівкові перекази від фізосіб. Національний банк оновив правила проведення касових операцій.

ФОП бізнес підприємства підприємці

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14:40 У Києві викрили псевдоправоохоронців, які обдурили криптобізнесмена на 250 тисяч доларів

14:36 Реверанс у бік Китаю — Путін зробив несподівану заяву про свою родину

14:31 Уряд Румунії підтримав передачу системи ППО Patriot Україні — що далі

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14:26 Здавав в оренду майно Міноборони за "відкати" — в Одесі затримали хабарника

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14:12 Добрячий ляпас для ворога — командир з 80 бригади поділився деталями операції на Курщині

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