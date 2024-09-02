Бізнес в Україні — третина ФОПів не працюють більше року

Людина за комп'ютером. Фото: Pixabay

В Україні понад третина нових бізнесів працюють не більше року. Закривається кожна третя фізособа-підприємець (ФОП).

Про це інформують аналітики Opendatabot.

Читайте також:

Динаміка появи та закриття бізнесів у 2024 році

Як зазначається, 193,19 тис. нових ФОПів було зареєстровано з початку року. Показник більший, ніж було до початку повномасштабної війни, коли зареєстрували 186,14 тис. нових справ. За цей же період закрилося близько 120 тисяч бізнесів. Зараз число нових справ в 1,6 раза більше, аніж закритих.

Примітно те, що 60% нових справ відкрили жінки. Для порівняння, у 2023-му цей показник становив 55,6%, а у перший рік повномасштабної війни — 47%.

Графіка. Джерело: Опендатабот

Найбільша частка нових справ припадає на Київ — 26,3 тис. або 13,6% від загального числа.

Також активно відкривають новий бізнес порівняно з попереднім роком у наступних областях:

у Дніпропетровській (18,02 тис.);

Львівській (14,45 тис.);

Київській (14,4 тис.);

Харківській (12,95 тис.).

Найзначніше зросла кількість нових бізнесів за рік у таких областях:

Запорізькій області — на 11%;

Кіровоградській — на 10%;

Чернігівській — на 9,6%.

Водночас, знизилась у прифронтовій Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях. На Харківщині кількість реєстрацій скоротилася на 6%.

Графіка. Джерело: Опендатабот

Третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, на ІТ-сектор припадає 7,6% нових підприємців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям повідомляють про можливість отримати безповоротну матеріальну допомогу у 114 тисяч гривень. Кошти нададуть в рамках грантового конкурсу.

Також ми писали, що бізнес не зможе отримувати готівкові перекази від фізосіб. Національний банк оновив правила проведення касових операцій.