Бізнес в Україні — третина ФОПів не працюють більше року

В Україні велика частка нового бізнесу працює не більше року — дані Opendatabot
В Україні понад третина нових бізнесів працюють не більше року. Закривається кожна третя фізособа-підприємець (ФОП).
Про це інформують аналітики Opendatabot.
Динаміка появи та закриття бізнесів у 2024 році
Як зазначається, 193,19 тис. нових ФОПів було зареєстровано з початку року. Показник більший, ніж було до початку повномасштабної війни, коли зареєстрували 186,14 тис. нових справ. За цей же період закрилося близько 120 тисяч бізнесів. Зараз число нових справ в 1,6 раза більше, аніж закритих.
Примітно те, що 60% нових справ відкрили жінки. Для порівняння, у 2023-му цей показник становив 55,6%, а у перший рік повномасштабної війни — 47%.
Найбільша частка нових справ припадає на Київ — 26,3 тис. або 13,6% від загального числа.
Також активно відкривають новий бізнес порівняно з попереднім роком у наступних областях:
- у Дніпропетровській (18,02 тис.);
- Львівській (14,45 тис.);
- Київській (14,4 тис.);
- Харківській (12,95 тис.).
Найзначніше зросла кількість нових бізнесів за рік у таких областях:
- Запорізькій області — на 11%;
- Кіровоградській — на 10%;
- Чернігівській — на 9,6%.
Водночас, знизилась у прифронтовій Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях. На Харківщині кількість реєстрацій скоротилася на 6%.
Третина нових справ відкривається у сфері торгівлі, на ІТ-сектор припадає 7,6% нових підприємців.
Що ще варто знати
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