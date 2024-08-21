Ипотека єОселя станет дороже — ставки резко вырастут

Ключи от жилья. Фото: Unsplush

Правительство обновило условия льготной ипотечной программы "єОселя". Изменения предполагают резкое повышение ставок после десяти лет пользования и снижения финансового порога для первого взноса.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №939, передает Интерфакс-Украина.

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Положительные изменения программы "єОселя"

Согласно постановлению, правительство уменьшило первый (начальный) взнос для всех заемщиков в возрасте до 25 лет до 10%. В то же время, для граждан от 25 лет порог оставили неизменным — 20%.

Гражданам разрешается осуществить первый взнос на покупку жилья за счет жилищного сертификата "єВідновлення", который получили за разрушенное жилье.

Ужесточение требований по ипотечной программе

В то же время, правительство для всех категорий заемщиков повысило ставки за пользование кредитами после десяти лет.

Для военных-контрактников, работников сектора обороны, медиков, педагогов, ученых, взявших кредит на 20 лет, ставка ипотеки 3% будет действовать первые десять лет, далее вырастет до 6%.

Для ветеранов войны, УБД, переселенцев и граждан, не имеющих собственного жилья большой площади, в течение первых десяти лет будет действовать ставка 7%, в дальнейшем — 10%.



Изменились условия страхования и требования к предмету ипотеки. В частности, сумма страхового платежа повысилась с 1% до 1,25% от стоимости предмета ипотеки с учетом страхования дополнительных рисков повреждения жилья из-за военных действий.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на отказ в предоставлении ипотеки по программе "єОселя". В банке объяснили особенности правительственной кредитной программы.

Также мы писали, что женщина, являющаяся военнослужащей, получила согласование от банка на предоставление кредита в размере 1,6 млн гривен по программе "єОселя", однако кредитных денег банк не предоставил. Украинка возмущена, что финучреждение не предупредило, что существуют проблемы с поступлением в них средств по программе.