Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Программа "єОселя" — ставки по ипотечным кредитам резко вырастут arrow

Программа "єОселя" — ставки по ипотечным кредитам резко вырастут

21 августа 2024 10:45
Ксения Симонова - Редактор
Ипотека єОселя станет дороже — ставки резко вырастут
Ключи от жилья. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Правительство обновило условия льготной ипотечной программы "єОселя". Изменения предполагают резкое повышение ставок после десяти лет пользования и снижения финансового порога для первого взноса.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №939, передает Интерфакс-Украина.

Читайте также:

Положительные изменения программы "єОселя"

Согласно постановлению, правительство уменьшило первый (начальный) взнос для всех заемщиков в возрасте до 25 лет до 10%. В то же время, для граждан от 25 лет порог оставили неизменным — 20%.

Гражданам разрешается осуществить первый взнос на покупку жилья за счет жилищного сертификата "єВідновлення", который получили за разрушенное жилье.

Ужесточение требований по ипотечной программе

В то же время, правительство для всех категорий заемщиков повысило ставки за пользование кредитами после десяти лет.

Для военных-контрактников, работников сектора обороны, медиков, педагогов, ученых, взявших кредит на 20 лет, ставка ипотеки 3% будет действовать первые десять лет, далее вырастет до 6%.

Для ветеранов войны, УБД, переселенцев и граждан, не имеющих собственного жилья большой площади, в течение первых десяти лет будет действовать ставка 7%, в дальнейшем — 10%.

Изменились условия страхования и требования к предмету ипотеки. В частности, сумма страхового платежа повысилась с 1% до 1,25% от стоимости предмета ипотеки с учетом страхования дополнительных рисков повреждения жилья из-за военных действий.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на отказ в предоставлении ипотеки по программе "єОселя". В банке объяснили особенности правительственной кредитной программы.

Также мы писали, что женщина, являющаяся военнослужащей, получила согласование от банка на предоставление кредита в размере 1,6 млн гривен по программе "єОселя", однако кредитных денег банк не предоставил. Украинка возмущена, что финучреждение не предупредило, что существуют проблемы с поступлением в них средств по программе.

кредиты ипотека финансовая помощь деньги єОселя

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:00 Ночная атака Украины — сколько вражеских дронов уничтожили Воздушные силы

11:56 Оккупанты пытаются защитить Керченский мост — как именно

11:48 Совет ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

11:42 "Охотилась" на заводы БпЛА — на Днепропетровщине разоблачили агентурную группу ФСБ

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

11:35 Сколько стоит собраться на войну в Украине — цены на одежду и амуницию

11:22 В пробеле обороны Курской области обвинили генерала РФ, ранее "сдавшего" Лиман

11:21 Насиловали и снимали на камеру — на Одесчине будут судить двух молодых людей

11:08 Помощь в 11 тыс. грн — где в Украине стартовала регистрация на новые выплаты

10:58 Камала Харрис за месяц собрала $500 млн на предвыборную кампанию, — Reuters

12:00 Ночная атака Украины — сколько вражеских дронов уничтожили Воздушные силы

11:56 Оккупанты пытаются защитить Керченский мост — как именно

11:48 Совет ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

11:42 "Охотилась" на заводы БпЛА — на Днепропетровщине разоблачили агентурную группу ФСБ

11:35 Сколько стоит собраться на войну в Украине — цены на одежду и амуницию

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

11:22 В пробеле обороны Курской области обвинили генерала РФ, ранее "сдавшего" Лиман

11:21 Насиловали и снимали на камеру — на Одесчине будут судить двух молодых людей

11:08 Помощь в 11 тыс. грн — где в Украине стартовала регистрация на новые выплаты

10:58 Камала Харрис за месяц собрала $500 млн на предвыборную кампанию, — Reuters

10:54 Вечер во тьме — в Укрэнерго предупредили о вынужденных отключениях света

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут