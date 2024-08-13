ПриватБанк не надає кредити єОселя деяким громадянам — хто не має права на іпотеку

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на відмову у наданні іпотеки за програмою "єОселя". У банку пояснили особливості урядової кредитної програми.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати оцінку діяльності банків.

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Кому ПриватБанк відмовляє в кредиті єОселя

Як відомо, за державною іпотечною програмою "єОселя" військові ЗСУ за контрактом та силовики, педагоги, медики, науковці можуть отримати кредит на купівлю житла під 3% річних. Водночас, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, решти громадян, які не мають власного житла чи хочуть збільшити площу, ставка дорівнює 7%.

В одному з повідомлень клієнт з Тернополя поскаржився на відмову банком у наданні кредиту за цією програмою. Він здійснює діяльність у сфері внутрішнього туризму. І саме через цей факт фінустанова не може надати кредит.

"У відділенні в Тернополі нам відмовили в кредиті по єОселя, аргументуючи, що у банку є внутрішні правила, згідно яких, той хто займається туризмом не може бути ні поручителем, ні сам не може брати кредит. Поясніть, чому?", — йдеться у повідомленні.

Реакція ПриватБанку на скаргу

У ПриватБанку відреагували на скаргу клієнта. Там пояснили, що така категорія громадян не підпадає під критерії програми "єОселя".

У банку нагадали, що оформлювати іпотеку за пільговою програмою дозволяється резидентам України віком від 21 до 65 років (на момент погашення кредиту), у яких є офіційно підтверджений дохід та належать до категорій громадян, затверджених постановою № 856:

військові;

медпрацівники;

науковці та педагоги;

ветерани війни та члени їх сімей;

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни;

внутрішньо переміщені особи, інші громадяни України, яких нема у власності житлової нерухомості або є менш ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена родини.

Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк розширив географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.

Раніше ми писали, що жінка, яка є військовослужбовицею, отримала погодження від ПриватБанку на надання кредиту у розмірі 1,6 млн гривень за програмою "єОселя", знайшла необхідну нерухомість, сплатила власникам авансову суму коштів, однак кредитних грошей банк не надав. Українка обурена, що фінустанова не попередила, що існують проблеми з надходженням до них коштів за програмою.