ПриватБанк не надає кредити єОселя деяким громадянам — хто не має права на іпотеку

ПриватБанк відмовляє в кредиті "єОселя" — хто не підпадає під критерії
Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на відмову у наданні іпотеки за програмою "єОселя". У банку пояснили особливості урядової кредитної програми.
Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати оцінку діяльності банків.
Кому ПриватБанк відмовляє в кредиті єОселя
Як відомо, за державною іпотечною програмою "єОселя" військові ЗСУ за контрактом та силовики, педагоги, медики, науковці можуть отримати кредит на купівлю житла під 3% річних. Водночас, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, решти громадян, які не мають власного житла чи хочуть збільшити площу, ставка дорівнює 7%.
В одному з повідомлень клієнт з Тернополя поскаржився на відмову банком у наданні кредиту за цією програмою. Він здійснює діяльність у сфері внутрішнього туризму. І саме через цей факт фінустанова не може надати кредит.
"У відділенні в Тернополі нам відмовили в кредиті по єОселя, аргументуючи, що у банку є внутрішні правила, згідно яких, той хто займається туризмом не може бути ні поручителем, ні сам не може брати кредит. Поясніть, чому?", — йдеться у повідомленні.
Реакція ПриватБанку на скаргу
У ПриватБанку відреагували на скаргу клієнта. Там пояснили, що така категорія громадян не підпадає під критерії програми "єОселя".
У банку нагадали, що оформлювати іпотеку за пільговою програмою дозволяється резидентам України віком від 21 до 65 років (на момент погашення кредиту), у яких є офіційно підтверджений дохід та належать до категорій громадян, затверджених постановою № 856:
- військові;
- медпрацівники;
- науковці та педагоги;
- ветерани війни та члени їх сімей;
- учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;
- сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни;
- внутрішньо переміщені особи, інші громадяни України, яких нема у власності житлової нерухомості або є менш ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена родини.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк розширив географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.
Раніше ми писали, що жінка, яка є військовослужбовицею, отримала погодження від ПриватБанку на надання кредиту у розмірі 1,6 млн гривень за програмою "єОселя", знайшла необхідну нерухомість, сплатила власникам авансову суму коштів, однак кредитних грошей банк не надав. Українка обурена, що фінустанова не попередила, що існують проблеми з надходженням до них коштів за програмою.
Читайте Новини.LIVE!