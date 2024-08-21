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Програма "єОселя" — ставки за іпотечними кредитами різко зростуть

21 серпня 2024 10:45
Ксенія Симонова - Редактор
Іпотека єОселя стане дорожчою — ставки різко зростуть
Ключі від житла. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Уряд оновив умови пільгової іпотечної програми "єОселя". Зміни передбачають різке підвищення ставок після десяти років користування та зниження фінансового порогу для першого внеску.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду №939, інформує Інтерфакс-Україна.

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Позитивні зміни програми "єОселя"

Згідно з постановою, уряд зменшив перший (початковий) внесок для всіх позичальників віком до 25 років до 10%. Водночас, для громадян віком від 25 років поріг залишили незмінним — 20%.

Громадянам дозволяється здійснити перший внесок на купівлю житла за рахунок житлового сертифіката "єВідновлення", який отримали за зруйноване житло.

Посилення вимог за іпотечною програмою

Водночас, уряд для всіх категорій позичальників підвищив ставки за користування кредитами після десяти років.

Для військових-контрактників, працівників сектору оборони, медиків, педагогів, науковців, які взяли кредит на 20 років, ставка іпотеки 3% діятиме перші десять років, далі зросте до 6%.

Для ветеранів війни, УБД, переселенців і громадян, які не мають власного житла великої площі, протягом перших десяти років діятиме ставка 7%, надалі — 10%.
 
Змінилися умови страхування та вимоги до предмета іпотеки. Зокрема, сума страхового платежу підвищилась з 1% до 1,25% вартості предмета іпотеки з урахуванням страхування додаткових ризиків пошкодження житла через воєнні дії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на відмову у наданні іпотеки за програмою "єОселя". У банку пояснили особливості урядової кредитної програми.

Також ми писали, що жінка, яка є військовослужбовицею, отримала погодження від банку на надання кредиту у розмірі 1,6 млн гривень за програмою "єОселя", однак кредитних грошей банк не надав. Українка обурена, що фінустанова не попередила, що існують проблеми з надходженням до них коштів за програмою.

кредити іпотека фінансова допомога гроші єОселя

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