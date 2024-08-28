Ипотека єОселя — сколько кредитов выдали банки на покупку жилья украинцам в 2024 году

Программа "єОселя" — сколько кредитов взяли семьи на покупку жилья
С начала 2024 года банки выдали по программе доступных кредитов "єОселя" украинцам займов на 10,2 млрд гривен. Наиболее активными клиентами являются военнослужащие и силовики.
Об этом информирует Министерство экономики.
Спрос на кредиты "єОселя" на покупку жилья
По данным Минэкономики, с начала текущего года уже шесть тысяч семей оформили кредиты на покупку квартир и домов.
Только за прошлую неделю банки выдали 144 кредита на 250 млн гривен. В частности, их предоставили:
- под 3% — 64 военнослужащим и силовикам, 13 педагогам, 13 медикам и шестерым ученым;
- под 7% — 39 украинцам без собственного жилья, четырем переселенцам и пяти ветеранам.
Сейчас кредиты по госпрограмме "єОселя" можно оформить в десяти банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и Таскомбанк.
Изменения в ипотечной программе
На днях были внесены изменения в условия кредитования по госпрограмме "єОселя". Заемщикам в возрасте до 25 лет разрешили вносить первый взнос вдвое меньше — 10% вместо прежних 20%.
Также члены семьи ВПЛ (родители, супруги или дети) смогут брать льготные кредиты под 7%. Можно будет внести первый взнос на покупку жилья за счет сертификата "єВідновлення". Также правительство увеличило ставки выплат после десяти лет.
Программу реализуют совместно Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".
Программа доступного кредитования жилья "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", инициированной президентом.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине часть граждан с особыми заслугами получит государственное жилье. Речь идет о Героях Украины, удостоенных ордена "Золотая Звезда", а также их семьях в случае посмертного присвоения звания.
Также мы писали, что, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины — Киеве — продолжают расти. За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.
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